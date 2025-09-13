Mandiyú campeón del fútbol correntino

El Deportivo Mandiyú se consagró como el mejor equipo del torneo Oficial 2025 al vencer en la final a Cambá Cuá 8 a 7 en los tiros desde el punto del penal, luego de igualar en 0 los 90 minutos.

Después de cuatro años, Mandiyú volvió a coronarse en la máxima competencia que tiene la Liga Correntina de Fútbol. Además, en el presente año también se quedó con el torneo Provincial.

En la serie desde los doce pasos, la figura fue Facundo Velázquez. El arquero de Mandiyú contuvo dos tiros y después su compañero, Ramón Villán convirtió el decisivo para el festejo algodonero.

Los conducidos por Fabián Ponce fueron los mejores a lo largo del torneo donde solamente perdieron un partido en 25 presentaciones. Mandiyú terminó en los más alto de la fase clasificatoria donde Independiente fue el único que pudo vencerlo. Después dio cuenta de Sacachispas, al propio Independiente y a Cambá Cuá para llevarse el título de primera división.

EN DESARROLLO