San Martin perdió contra Racing

La primera mitad estuvo marcada por diferentes momentos, primero fue Racing quien tomó las riendas del partido, pero sin distanciarse en el marcador. Luego San Martín logró recuperarse y acortar distancias (18-25) con el destacado Mateo Rearte. Sin embargo, los de Chivilcoy volvieron a generar y aprovechar buenas acciones ofensivas para irse al descanso largo arriba por 35 a 43.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Gustavo Mascaró aumentaron la intensidad y lograron acercarse en el marcador con buenas acciones en la zona pintada y el perímetro, pero la visita seguía manteniendo la distancia conseguida durante la primera mitad (49-56). Ya en el último cuarto, el partido se definió en los detalles y pese a los intentos del Rojinegro, Racing se llevó una victoria en la ruta por 78 a 69.

Fuente: La Liga Próximo.