Mandiyú inicia la venta de entradas para la semifinal ante Guaraní

El Club Deportivo Mandiyú informó el inicio de la venta anticipada de entradas para el partido de semifinales que disputará este domingo frente a Guaraní Antonio Franco.

Desde la institución convocaron a los hinchas a acompañar al equipo en un encuentro clave, destacando la importancia del apoyo desde las tribunas.

Venta anticipada

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la sede del club, ubicada en Catamarca 1056, desde este martes hasta el sábado.

Precios de entradas

Martes a viernes Socios: sin cargo Generales: $6.000 Menores de 12 años: $3.000 Jubilados: $3.000 Adicional a platea: $5.000

Día sábado Socios: sin cargo Generales: $10.000 Menores de 12 años: $5.000 Jubilados: $5.000 Adicional a platea: $5.000

Día del partido Generales: $10.000 Menores de 12 años: $5.000 Jubilados: $5.000 Adicional a platea: $5.000



Convocatoria al público

Desde el club remarcaron que el partido “también se juega desde la tribuna” e invitaron a los simpatizantes a acompañar al equipo en esta instancia decisiva.