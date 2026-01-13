¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Torneo Regional Federal Amateur

Mandiyú inicia la venta de entradas para la semifinal ante Guaraní

Las entradas se consiguen en la sede del club, con precios diferenciados según el día. Tras superar a San Lorenzo de Monte Caseros, el Algodonero se prepara para el siguiente encuentro que se jugará el domingo

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 10:50

El Club Deportivo Mandiyú informó el inicio de la venta anticipada de entradas para el partido de semifinales que disputará este domingo frente a Guaraní Antonio Franco.

Desde la institución convocaron a los hinchas a acompañar al equipo en un encuentro clave, destacando la importancia del apoyo desde las tribunas.

Venta anticipada

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la sede del club, ubicada en Catamarca 1056, desde este martes hasta el sábado.

Precios de entradas

  • Martes a viernes
    • Socios: sin cargo
    • Generales: $6.000
    • Menores de 12 años: $3.000
    • Jubilados: $3.000
    • Adicional a platea: $5.000
  • Día sábado
    • Socios: sin cargo
    • Generales: $10.000
    • Menores de 12 años: $5.000
    • Jubilados: $5.000
    • Adicional a platea: $5.000
  • Día del partido
    • Generales: $10.000
    • Menores de 12 años: $5.000
    • Jubilados: $5.000
    • Adicional a platea: $5.000

Convocatoria al público

Desde el club remarcaron que el partido “también se juega desde la tribuna” e invitaron a los simpatizantes a acompañar al equipo en esta instancia decisiva.

