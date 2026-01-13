Boca no se baja del mercado de pases: estos son los jugadores que negocia con San Lorenzo

Boca Juniors continúa en el mercado de pases con el objetivo de reforzar su plantel de cara a la temporada 2026. Tras cerrar la llegada del extremo colombiano Marino Hinestroza, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme apunta ahora a dos futbolistas de San Lorenzo: Alexis Cuello y Gastón Hernández.

Alexis Cuello

Las negociaciones habían sufrido un impasse por la postura de la comisión directiva transitoria del club de Boedo. Sin embargo, esta semana se retomaron los contactos y Boca busca comprar el 60% del pase del delantero. San Lorenzo solicita al menos 3 millones de dólares netos, cifra a la que el Xeneize se acercó en una oferta inicial y que se espera formalizar en los próximos días.

Gastón Hernández

La situación del capitán de San Lorenzo representa un escenario más complejo. La dirigencia de Boca lo sigue desde 2024 y existe acuerdo entre las partes para la negociación, pero el pase se encuentra detenido por la directiva de San Lorenzo, que aún no habilita el diálogo con los representantes del jugador. Desde la Ribera aseguran que intentarán acelerar la negociación en los próximos días.

Con estas gestiones, Boca quiere completar un mercado de pases que potencie su plantel de cara a la Copa Libertadores.

Con información de TyC Sports.