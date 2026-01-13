Remo correntino en Estados Unidos: Agostina Manzotti entrena en la Universidad de Miami

La remera correntina Agostina Manzotti atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva al entrenar en Estados Unidos junto al equipo de la Universidad de Miami, tras recibir una beca deportiva que le permitirá continuar con sus estudios y competir a nivel universitario.

Luego de dos años en Tigre, donde representó al Buenos Aires Rowing Club y logró importantes resultados deportivos, Manzotti se instaló en la ciudad estadounidense para sumarse al plantel de Miami Hurricanes Rowing, que actualmente cumple una exigente preparación de cara a la temporada de primavera.

En sus primeros días en el país del Norte, la atleta fue incorporada a distintas tripulaciones de cuatro y ocho, demostrando un rendimiento acorde al nivel del equipo y una rápida adaptación al ritmo de entrenamiento universitario.

Según reflejan las publicaciones oficiales del conjunto en redes sociales, el equipo intensifica su preparación con vistas a las competencias que se disputarán en los próximos meses, en un calendario que representa un nuevo desafío deportivo para la remera correntina, que continúa proyectando su carrera a nivel internacional.