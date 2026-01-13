Alpine confirmó la salida de Jack Doohan de su equipo

El equipo BWT Alpine Formula One Team anunció la finalización de su vínculo con Jack Doohan como piloto para la temporada 2026, permitiendo al australiano buscar nuevas oportunidades en el automovilismo internacional. Según informó la escudería, la decisión se tomó de común acuerdo y pone fin a una relación que se extendió durante cuatro años, en los cuales Doohan ocupó diversos roles dentro de la estructura del equipo.

Jack Doohan inició 2025 como piloto titular junto a Pierre Gasly en el equipo francés, pero la dinámica del plantel cambió tras la llegada de Franco Colapinto durante el invierno europeo. Colapinto fue designado como piloto principal a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, desplazando a Doohan de esa función estratégica. El rendimiento del australiano no cumplió las expectativas del equipo, lo que precipitó su salida temprana de la alineación principal.

A pesar de quedar relegado, Doohan se mantuvo en 2025 como piloto de pruebas y reserva de Alpine, desempeñando tareas de desarrollo y soporte en pista y simulador. La colaboración, sin embargo, no continuó más allá de esa temporada. En un comunicado oficial, Alpine expresó: “El equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe prestando sus servicios como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permite buscar otras oportunidades profesionales”.

La escudería destacó la trayectoria de Doohan dentro de su programa de formación. El australiano, que debutó con Alpine en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024, fue el primer miembro de la Alpine Academy en alcanzar un asiento de piloto titular en la máxima categoría.

El comunicado también incluyó un mensaje de agradecimiento: “El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”. Este comunicado del equipo francés marca el cierre de una etapa para el piloto australiano, quien ahora queda en libertad para negociar su futuro en otras escuderías o categorías del automovilismo internacional.

Alpine afronta la temporada 2026 con una reestructuración en su plantel, mientras el mercado de pilotos de la Fórmula Uno mantiene la atención sobre los movimientos de figuras jóvenes y experimentadas. Por su parte, Doohan se encuentra disponible en busca de nuevos desafíos profesionales, luego de una etapa que incluyó su ascenso dentro del programa de talentos de la escudería francesa y su participación activa en el desarrollo del monoplaza.

La opción más probable lo vincula a la Super Formula en Japón, donde podría sumarse al equipo KONDO Racing, alineado con Toyota. Su primera experiencia en la categoría fue compleja: sufrió tres accidentes en tres días distintos en la misma curva del circuito de Suzuka, una racha que marcó de manera negativa su debut en la competencia nipona.

Otra alternativa para el futuro inmediato de Doohan es la posibilidad de convertirse en piloto de reserva de Haas F1 Team en 2026, equipo que afrontará la nueva temporada bajo el nombre TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team tras el fortalecimiento de su alianza con la empresa japonesa. Esta opción le permitiría al australiano combinar el rol de reserva en la escudería estadounidense con el respaldo técnico y deportivo del fabricante japonés, integrándose a una estructura enfocada en el desarrollo de los autos de Oliver Bearman y Esteban Ocon.

