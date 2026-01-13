Independiente juega su segundo amisotoso de verano frente al Everton

En el Parque Viera de Montevideo, Independiente y Everton se enfrentarán el martes a las 21 por la Serie Río de La Plata. El Rojo tuvo su debut con un triunfo 2-1 ante Alianza Lima; el conjunto chileno reemplazó a Millonarios, que ya tenía pactado un amistoso ante River.

Cómo llegan Independiente y Everton al duelo por la Serie Río de La Plata

Independiente tuvo su debut en el torneo de verano el sábado con un triunfo 2-1 ante Alianza Lima. El Rojo afrontará este año sin jugar ninguna copa internacional, por ende, apuntará de lleno al Apertura (debutará el viernes 23/1 ante Estudiantes) y a la Copa Argentina. Ignacio Malcorra ya firmó su contrato y Lucas Blondel, relegado en Boca, finalmente no llegará al club tras la salida de Federico Vera a Huracán.

Everton participará en la Serie Río de la Plata debido a que Millonarios, rival con el que se iba a medir el Rojo, se bajó del torneo. El conjunto viñamarino, dirigido por el argentino Javier Torrente, tuvo una pobre campaña en el último torneo chileno y se salvó del descenso en la última jornada. Everton finalizó 14° (de 16 equipos) con apenas 26 puntos.

El probable once inicial de Independiente vs. Everton, por la Serie Río de La Plata

Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Quinteros.

La posible formación de Everton vs. Independiente, por la Serie Río de La Plata

Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Javier Torrente.

Independiente vs. Everton, por la Serie Río de La Plata: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21:00

TV: ESPN Premium y Disney +

Estadio: Parque Viera de Montevideo

TyC Sports