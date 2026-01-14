Batacazo en España: Albacete eliminó al Real Madrid

En un duelo para el infarto, y cuando el argentino Franco Mastantuono ya había salido reemplazado a pesar de haber anotado un gol, el Albacete hizo historia y en el último minuto eliminó al Real Madrid en los octavos de la Copa del Rey de España.

El resultado fue de 3 a 2.

Luego de la sorpresiva salida de Xabi Alonso en un mutuo acuerdo, el Real Madrid encontró a su nuevo entrenador en la figura de Álvaro Arbeloa. El español, quien todavía no tenía experiencia como técnico de Primera División, tuvo su primera aventura como DT en el Merengue y su debut se dio en condición de visitante frente al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.

Por su lado, Franco Mastantuono, que encadenó diversas suplencias seguidas durante el final del mandato de Alonso, regresó a la titularidad para el duelo por el certamen doméstico y en una cancha pequeña.

Pero la historia le tenía reservado un hueco al Alba, que en el último minuto derribó las esperanzas del conjunto madridista de forzar un pase de instancia.

En un cerrado partido, a pesar de haber llegado a cosechar un 75% de posesión de la pelota, los madrileños no podían llegar al arco rival y sólo habían rematado tres veces desde distancias lejanas. No obstante, al considerar que el equipo de Arbeloa monopolizaba la tenencia del balón y poblaba la mitad de la cancha de su rival con sus jugadores, todo indicaba que el primer tanto de los Merengues estaba al caer.

Sn embargo, cuando menos se esperaba, el Albacete se adelantó en el marcador con un cabezazo de Javier Villar del Fraile a los 42 minutos y dio la sorpresa. Pero, cuando se moría la primera parte, Mastantuono apareció en el minuto 48 y estableció la paridad tras empujarla debajo del arco.

Jefté Betancor volvió a adelantar al Albacete en el marcador, nada menos que en el minuto 82.

No estaba todo terminado, pues Gonzalo García a los 91 minutos puso las cosas en paridad, hasta que nuevamente Betancor depositó el balón en el arco de Andriy Lunin, el arquero que pasó a la titularidad del Real Madrid por un rotación técnica que dejó en el banco de suplentes al guardavalla titular, Thibaut Courtois.

Sellado el resultado, el batacazo se consumó y dejó afuera al conjunto de la capital,