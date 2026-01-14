¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Amistoso internacional

Boca vs Millonarios: Claudio Úbeda define la primera formación de 2026

El partido en homenaje a Miguel Ángel Russo se jugará en La Bombonera desde las 19.

Por El Litoral

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 07:38

Boca Juniors afrontará este miércoles su primer compromiso del año en un amistoso internacional ante Millonarios de Colombia, que se disputará desde las 19 en La Bombonera. El encuentro se jugará por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al exdirector técnico xeneize recientemente fallecido.

Con el Torneo Apertura próximo a comenzar, el equipo dirigido por Claudio Úbeda continúa con la puesta a punto. Si bien no se esperan demasiadas modificaciones en el plantel, el entrenador analiza variantes tácticas y la inclusión de jugadores que no fueron habituales titulares en el cierre de la última temporada.

De acuerdo al ensayo formal realizado el lunes en el predio de Ezeiza, luego del día libre del plantel, Boca presentaría cambios respecto del equipo que cerró el 2025 ante Racing. La principal novedad sería la presencia de Ander Herrera desde el inicio y un nuevo dibujo táctico.

El cuerpo técnico dejaría atrás el esquema 4-4-2 utilizado en el tramo final del Clausura para apostar por un 4-3-3, con un solo centrodelantero, extremos bien abiertos y un mediocampo orientado a la asociación y la dinámica. La única duda se mantiene en el extremo derecho, entre Kevin Zenón y Brian Aguirre.

Durante la práctica, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron ni siquiera del equipo suplente por distintas molestias físicas. En ese contexto, resulta poco probable que sumen minutos.

La probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

