Club Deportivo Mandiyú Corrientes Club de Regatas Corrientes
Club Deportivo Mandiyú Corrientes Club de Regatas Corrientes
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Regatas inicia una gira en busca de asegurarse su lugar entre los cuatro primeros

El “Fantasma”  llegó a Santiago del Estero para enfrentar a Olímpico y, días después, a Quimsa. 

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 10:53

El Club de Regatas Corrientes iniciará este jueves una gira por Santiago del Estero, tras jugar cuatro partidos consecutivos como local. El primer compromiso será frente a Olímpico, desde las 22, en el estadio Vicente Rosales. Y el sábado, desde las 21:30, se enfrentará a Quimsa en el estadio Ciudad de Santiago. 

El “Fantasma” buscará recuperarse de la derrota 73-88 ante Independiente de Oliva. De ganar frente a Olímpico, el equipo correntino podría asegurar su lugar entre los cuatro primeros de la tabla y clasificar a la Copa Islas Malvinas al cerrar la primera rueda con 18 partidos.

Actualmente, Regatas ocupa la cuarta posición con 11 victorias y 6 derrotas. Una caída podría complicar su ubicación, ya que se empataría con Obras y Oberá, y el Rockero tiene ventaja en los enfrentamientos directos.

¿Cómo llegan los rivales?

Olímpico se encuentra 14° con 7 triunfos y 12 derrotas, aunque llega con el impulso del reciente triunfo sobre Instituto por 69-93 como visitante.

Por el otro lado, Regatas buscará revancha ante Quimsa, que lo derrotó en Corrientes por 66-75. La Fusión se ubica novena en la tabla con 10 victorias y 8 derrotas.

Ambos partidos se podrán ver en Basquetpass

