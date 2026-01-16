¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Influenza A H3N2 basura lluvias en Corrientes
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Traspié de Regatas en Santiago: cayó en el suplementario ante Olímpico

El Negro se quedó con el duelo 75 a 62. El equipo correntino complicó sus chances de acceder a la Copa Islas Malvinas.
 

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 01:03

n Regatas no pudo con Olímpico en el estadio Vicente Rosales de Santiago del Estero. Cayó en tiempo suplementario 72 a 65 luego de un duro y parejo partido que dominó por momentos.
Fue la segunda derrota consecutiva del equipo correntino, que perdió ante Independiente de Oliva 73-88, en Resistencia. 
El primer cuarto fue parea Regatas por 23 a 17 puntos. Pero Olímpico logró recuperarse en el segundo cuarto imponiendose 19 a 15. 
El partido cayó en una meseta y los equipos terminaron igualados en 13 puntos durante el tercer cuarto.
Ya en el cuarto decisivo, el Remero imponía condiciones hasta que sobre los segundos finales los santiagueños lograron empatar y forzar el encuentro a tiempo suplementario.
Durante los cinco minutos finales, los locales fueron más efectivos y se llevaron el triunfo por 72 a 65. Si ayer lograba una victoria (cerrará la primera rueda completando 18 juegos) se aseguraba su lugar entre los cuatro primeros y ganaría el pasaje a la Copa Islas Malvinas.
El elenco de Juan Varas se ubicaba 4° en la competencia con récord de 11 victorias y seis derrotas, y una caída lo dejaba afuera, ya que queda emparejado con Obras y Oberá, siendo que el Rockero tiene ventaja antes los dos equipos.
Olímpico, por su parte, venía en la 14° ubicación con siete victorias y 12 derrotas. 

