Traspié de Regatas en Santiago: cayó en el suplementario ante Olímpico

n Regatas no pudo con Olímpico en el estadio Vicente Rosales de Santiago del Estero. Cayó en tiempo suplementario 72 a 65 luego de un duro y parejo partido que dominó por momentos.

Fue la segunda derrota consecutiva del equipo correntino, que perdió ante Independiente de Oliva 73-88, en Resistencia.

El primer cuarto fue parea Regatas por 23 a 17 puntos. Pero Olímpico logró recuperarse en el segundo cuarto imponiendose 19 a 15.

El partido cayó en una meseta y los equipos terminaron igualados en 13 puntos durante el tercer cuarto.

Ya en el cuarto decisivo, el Remero imponía condiciones hasta que sobre los segundos finales los santiagueños lograron empatar y forzar el encuentro a tiempo suplementario.

Durante los cinco minutos finales, los locales fueron más efectivos y se llevaron el triunfo por 72 a 65. Si ayer lograba una victoria (cerrará la primera rueda completando 18 juegos) se aseguraba su lugar entre los cuatro primeros y ganaría el pasaje a la Copa Islas Malvinas.

El elenco de Juan Varas se ubicaba 4° en la competencia con récord de 11 victorias y seis derrotas, y una caída lo dejaba afuera, ya que queda emparejado con Obras y Oberá, siendo que el Rockero tiene ventaja antes los dos equipos.

Olímpico, por su parte, venía en la 14° ubicación con siete victorias y 12 derrotas.