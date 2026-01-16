Marino Hinestroza a Boca: qué diferencias contractuales frenan el acuerdo

La llegada Marino Hinestroza a Boca Juniors sigue sin resolverse debido a diferencias en la negociación entre los clubes y el futbolista colombiano. Por ahora, el acuerdo se mantiene en suspenso a pesar de todo parecía estar acordado.

El principal escollo se da entre Boca y Atlético Nacional respecto al porcentaje del 20% involucrado en la operación. Desde la postura del club argentino, ese porcentaje corresponde a una plusvalía: se aplicaría únicamente sobre el monto que supere los 5 millones de dólares en una futura venta del jugador.

En cambio, Atlético Nacional sostiene que ese 20% debe calcularse sobre el total del valor de transferencia por el que se venda Hinestroza, sin deducciones previas. Esta diferencia de criterio económico es uno de los factores que impide cerrar el traspaso.

A esto se suma un conflicto pendiente entre las partes y el propio futbolista. Hinestroza reclama el 8% que le corresponde por ley en concepto de participación en la transferencia, un punto que aún no fue resuelto y que también demora el avance de la operación.