Regatas visita a Quimsa en busca de una recuperación

Regatas Corrientes cerrará este sábado por la noche su primera gira de 2026 cuando visite a Quimsa de Santiago del Estero, en un duelo correspondiente a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Ciudad y contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Ariel Rosas y Fabio Alaniz.

El conjunto correntino llega a este compromiso con la necesidad de ganar tras quedar al margen de uno de sus principales objetivos de la primera parte de la temporada: clasificar entre los cuatro mejores para disputar la Copa “Islas Malvinas”.

El “Fantasma” acumula dos derrotas consecutivas. Primero cayó como local ante Independiente de Oliva por 88 a 73, en Resistencia, y luego perdió como visitante frente a Olímpico de La Banda por 72 a 65.

Estos resultados fueron determinantes para que Regatas Corrientes finalice quinto en la tabla, con un récord de 11 victorias y 7 derrotas, y quede fuera del Súper 4 de mitad de temporada.

Último enfrentamiento

Ambos equipos ya se enfrentaron en la actual Fase Regular. Fue el pasado 5 de noviembre, cuando Quimsa se impuso en el “Fortín Rojinegro” por 75 a 66.

El equipo santiagueño atraviesa un presente en alza tras un inicio de temporada irregular. Llega con tres triunfos consecutivos en el estadio Ciudad y ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos.

Calendario de Regatas

Luego de este compromiso, Regatas Corrientes regresará a la capital provincial para cerrar el mes de enero el día 30, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio Raúl Argentino Ortiz.

En febrero, volverá a salir a la ruta para visitar a Oberá Tenis Club el miércoles 11 y, posteriormente, enfrentará a San Martín en una nueva edición del clásico correntino, el sábado 14.