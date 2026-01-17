¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional de Chamamé Guillermo Salatino Club de Regatas Corrientes
Fiesta Nacional de Chamamé Guillermo Salatino Club de Regatas Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA NACIONAL DE BÁSQUET

Regatas visita a Quimsa en busca de una recuperación

El equipo del Parque tiene un partido clave para dejar atrás una racha negativa y cerrar su primera gira del año.

Por El Litoral

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 16:00

Regatas Corrientes cerrará este sábado por la noche su primera gira de 2026 cuando visite a Quimsa de Santiago del Estero, en un duelo correspondiente a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Ciudad y contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Ariel Rosas y Fabio Alaniz.

El conjunto correntino llega a este compromiso con la necesidad de ganar tras quedar al margen de uno de sus principales objetivos de la primera parte de la temporada: clasificar entre los cuatro mejores para disputar la Copa “Islas Malvinas”.

El “Fantasma” acumula dos derrotas consecutivas. Primero cayó como local ante Independiente de Oliva por 88 a 73, en Resistencia, y luego perdió como visitante frente a Olímpico de La Banda por 72 a 65.

Estos resultados fueron determinantes para que Regatas Corrientes finalice quinto en la tabla, con un récord de 11 victorias y 7 derrotas, y quede fuera del Súper 4 de mitad de temporada.

Último enfrentamiento 

Ambos equipos ya se enfrentaron en la actual Fase Regular. Fue el pasado 5 de noviembre, cuando Quimsa se impuso en el “Fortín Rojinegro” por 75 a 66.

El equipo santiagueño atraviesa un presente en alza tras un inicio de temporada irregular. Llega con tres triunfos consecutivos en el estadio Ciudad y ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos. 

Calendario de Regatas

Luego de este compromiso, Regatas Corrientes regresará a la capital provincial para cerrar el mes de enero el día 30, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio Raúl Argentino Ortiz.

En febrero, volverá a salir a la ruta para visitar a Oberá Tenis Club el miércoles 11 y, posteriormente, enfrentará a San Martín en una nueva edición del clásico correntino, el sábado 14.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD