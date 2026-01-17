River vs Peñarol: Gallardo define el equipo en el último amistoso antes del Apertura

River afrontará este sábado su último amistoso de pretemporada ante Peñarol, en el marco de la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputará desde las 22.15 en el Campus de Maldonado. Y será la prueba final antes del inicio del Torneo Apertura, previsto para el 24 de enero frente a Barracas Central.

Para el cruce River vs Peñarol, el entrenador mantendría los esquemas que viene alternando: 4-3-3 o 4-3-1-2, con Juan Fernando Quintero como eje del juego. El colombiano volverá a portar la cinta de capitán y tendrá libertad para moverse por el frente de ataque, según la disposición táctica que adopte el equipo.

En defensa, el foco estará puesto en el lateral izquierdo. Marcos Acuña continúa con su recuperación y apunta a llegar al debut oficial, por lo que Matías Viña aparece como principal opción para sumar minutos desde el arranque.

La mitad de la cancha podría presentar la principal novedad. Aníbal Moreno, recientemente incorporado y en proceso de reacondicionamiento físico, tiene chances de ser titular como mediocampista central. Fausto Vera es otra de las opciones, mientras que Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina se disputan un lugar como acompañantes.

En ofensiva, Gallardo recuperará a Facundo Colidio, ausente ante Millonarios por un cuadro gripal. El delantero se perfila para ocupar la banda izquierda, con Sebastián Driussi como referencia central.

De esta manera, Maximiliano Salas saldría del once inicial. En el banco volverán a estar los juveniles Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Cristian Jaime.

La probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Con información de TyC Sports.