Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y se consagró campeón por apenas dos segundos

El argentino Luciano Benavides (KTM) se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos tras vencer al estadounidense Ricky Brabec (Honda) por apenas dos segundos, luego de una definición histórica en la 13ª y última etapa disputada en los alrededores de Yanbu, Arabia Saudita. Es el primer título del salteño en la competencia más exigente del rally raid.

Definición ajustada y error clave

La consagración se resolvió en los kilómetros finales, cuando Brabec cometió un error de navegación que fue aprovechado por Benavides para quedarse con la clasificación general. “He soñado con este momento toda mi vida. Incluso ayer parecía imposible, pero hoy tomé el camino correcto”, expresó el argentino tras bajar del podio.

Cambios de liderazgo y estrategia

La competencia tuvo varios cambios de mando en los últimos días. Brabec había llegado como líder a la etapa final tras una estrategia que le permitió recuperar tiempo en la 12ª jornada, pero la mínima diferencia acumulada dejó la definición abierta hasta el cierre. Benavides, de 30 años, ganó tres etapas a lo largo del Dakar y se convirtió en campeón por primera vez. Con este resultado, los hermanos Benavides hicieron historia en motos: Kevin fue campeón en 2021 y 2023, mientras que Luciano selló su consagración con la menor diferencia registrada entre ambos triunfos.