San Martín derrotó a Quimsa y logró su primera victoria de 2026

San Martín consiguió una victoria clave en Santiago del Estero al vencer a Quimsa por 79-64 por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. De esta manera, el equipo correntino ganó por primera vez en 2026 y terminó su mala racha de cinco derrotas seguidas.

Desde el inicio, San Martín logró establecer diferencias mediante su juego perimetral y defensa sólida. Un triple de Víctor Fernández al final del primer cuarto permitió al equipo visitante sacar una ventaja de diez puntos (14-24). La intensidad defensiva y la recuperación del balón mantuvieron a San Martín al frente en la primera mitad.

En el tercer cuarto, otro triple de Fernández amplió la ventaja a 14 puntos (44-58) y, en el inicio del último segmento, un parcial de 10-4 consolidó la victoria visitante (48-68). La estrategia de San Martín permitió manejar el reloj y aprovechar los errores de Quimsa en los minutos finales.

Historial reciente a favor

Con este triunfo, San Martín se quedó con los dos juegos ante Quimsa en la fase regular, tras haber vencido 79-69 en Corrientes en noviembre. En total, ambos equipos se enfrentaron 36 veces en la historia de la LNB, con 19 victorias para Quimsa y 17 para San Martín.

El próximo compromiso del equipo correntino será como local el miércoles 28 de febrero ante Boca Juniors. Luego iniciará una gira de tres partidos por Córdoba, enfrentando a Instituto , Atenas e Independiente de Oliva.