San Lorenzo vs Mandiyú: precios de entradas y medidas de seguridad para el partido

El partido San Lorenzo vs Mandiyú, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur, se disputará este domingo 4, a las 20, en el estadio del club de Monte Caseros. De cara al encuentro, las autoridades de Seguridad definieron una serie de medidas obligatorias para el ingreso del público.

Los equipos se enfrentarán en la ida de los cuartos de final, en un cruce que no se repetía a este nivel regional desde hace cuatro décadas y que definirá qué equipo correntino sigue con vida en la competencia.

La eliminatoria es de vida o muerte para las aspiraciones de ambos equipos. El ganador continuará su camino hacia el Federal A.

Entradas

· General (Anticipada): $7.000

· Socios (Anticipada): $5.000

· Socios VIP: Ingreso gratuito

· En puerta (Día del partido): $10.000

Medidas de seguridad

Estará prohibido el ingreso de público visitante, así como también de personas que porten camisetas, banderas u otros elementos identificatorios de Mandiyú.

Se solicitó a los asistentes llegar con antelación, ya que en todos los accesos al estadio se realizarán cacheos preventivos como parte del operativo de seguridad previsto para el evento.

Los niños y niñas menores de 12 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.

Habrá controles de alcoholemia y prohibición de ingresar con termos, mates, bombillas, encendedores, astas de banderas, pirotecnia ni con ningún elemento que pueda resultar peligroso.

Las medidas buscan garantizar el normal desarrollo del encuentro y la seguridad de quienes asistan al estadio para presenciar el partido del Torneo Regional Federal Amateur en Corrientes.