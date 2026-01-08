¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes alerta amarilla Liga Nacional de Basquetbol
Corrientes alerta amarilla Liga Nacional de Basquetbol
Fútbol

Cambios de último momento en un partido de pretemporada de Boca Juniors

El Xeneize había diagramado amistosos ante Millonarios de Colombia en la Bombonera y Nacional de Uruguay en San Nicolás. Uno de los equipos se bajó del compromiso y quedó un lugar vacante.

Por El Litoral

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 10:14

Esta semana, Boca arrancó su pretemporada de cara a un año con un objetivo que sobresale por sobre los otros: la Copa Libertadores. El Xeneize hace la parte fuerte de esta preparación en el predio que posee en Ezeiza y como parte de esa puesta a punto jugará dos amistosos. En las últimas horas, el equipo de Claudio Úbeda debió afrontar un cambio inesperado en la planificación, aunque pudo resolverlo con rapidez.

Boca había diagramado amistosos ante Millonarios de Colombia en la Bombonera y Nacional de Uruguay en San Nicolás. Sin embargo, el equipo uruguayo canceló ese segundo partido por motivos deportivos y su lugar quedó vacante.

Según informaron este miércoles varios periodistas que cubren la actualidad del Xeneize, Olimpia de Paraguay ocupará el lugar del Bolso y el amistoso mantendrá su día y sede.

Este partido se jugará el próximo domingo 18 de enero en San Nicolás, aunque todavía no se informaron los medios de venta de las entradas ni el horario del encuentro.

De esta manera, el equipo de Úbeda tendrá la oportunidad de tomar rodaje futbolístico de cara al inicio del Torneo Apertura, que será ante Deportivo Riestra el 25 de enero.

Todavía sin refuerzos, a la espera de cerrar la incorporación de Marino Hinestroza y con algunas negociaciones abiertas, Boca apunta a tener un buen rendimiento en el torneo local y la Libertadores.

Los amistosos de Boca en la pretemporada

  • Miércoles 14 de enero a las 19 ante Millonarios de Colombia en la Bombonera.
  • Domingo 18 de enero ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás.

TN

