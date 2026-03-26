Colapinto se ilusiona con traer la F1 a la Argentina

El secretario de deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, puso el tema sobre la mesa al anunciar: “Posiblemente el mes próximo venga Franco con Alpine a la Argentina. Estamos cerrándolo con el equipo de Franco y con Alpine", dijo el exrugbier y actual funcionario durante la carrera de TC 2000 en el circuito callejero del Parque de la Ciudad.

Según pudo averiguar Espn.com, la idea es que Franco Colapinto realice una exhibición en las calles porteñas el 26 de abril y el lugar elegido es la zona del Monumento de los Españoles.

Las charlas entre las partes comenzaron antes del anuncio de las cancelaciones de las carreras de Baréin y Arabia Sauidita y la fecha propuesta es una semana antes del GP de Miami. Por ahora no hay nada firmado y los tiempos se acortan, según le confió una fuente a este medio. Instalado en la sala de conferencia del Suzuka, donde este fin de semana se disputará el GP de Japón, el piloto argentino fue consultado sobre la posibilidad.

“Sería súper increíble”, respondió el piloto de Alpine, sentado al lado de Charles Leclerc y Lance Stroll, sus compañeros de conferencia. “Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina viajar a las carreras. Tengo muchísimos fanáticos y mucha gente apoyándome desde que era chico, desde la época de Fórmula 3", agregó.

Vale aclarar que en caso de realizarse la exhibición no sería con el A526, el auto actual de la escudería de Enstone, porque por reglamento las pruebas o demostraciones deben realizarse con autos de, al menos, dos años de antigüedad. “Pasaron 25 años sin un piloto argentino en F1. Para mí poder llevar un auto de F-1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte sería increíble", dijo Colapinto.

Claro, la logística no es sencilla y la distancia es grande. “Es un esfuerzo muy grande entre carreras. Es un sacrificio enorme para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia sería increíble. No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y ojalá en algún momento suceda, no sé si ahora o cuándo. Pero ahora no hay ninguna noticia, es un sueño en mi cabeza”.

Espn