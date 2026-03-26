El Garrahan realizó un doble trasplante simultáneo en pacientes pediátricos

Equipos médicos del Hospital Garrahan realizaron este fin de semana un doble trasplante pediátrico en cirugías que se desarrollaron en simultáneo. En el procedimiento implantaron un corazón en un paciente de 7 años y un hígado en un joven de 14.

Las intervenciones, en la que participaron más de 50 profesionales, comenzaron en la madrugada del sábado y se llevaron a cabo en quirófanos contiguos, lo que permitió la coordinación en paralelo.

El trasplante cardíaco se realizó en un niño con una cardiopatía congénita de ventrículo único y se extendió durante seis horas. En paralelo, un adolescente con una inmunodeficiencia severa —déficit de CD40L, también conocido como síndrome de hiper IgM— recibió un trasplante hepático.

El procedimiento de reemplazo de hígado forma parte de una estrategia secuencial que contempla, en una segunda etapa, la realización de un trasplante de médula ósea, debido a las complicaciones derivadas de su enfermedad de base.

Inicialmente, el operativo comenzó con la intervención del equipo de ablación del hospital, quienes realizaron el procedimiento en el Hospital Pirovano, donde se concretó la donación de órganos.

Este trabajo coordinado volvió a destacar la capacidad y experiencia del equipo del hospital en intervenciones de alta complejidad. Este tipo de operativos se inscriben en una planificación que busca optimizar recursos y brindar respuestas oportunas ante situaciones críticas a cada uno de los niños que lo necesiten.