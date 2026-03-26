Corrientes: secuestran cocaína y marihuana tras fuga en auto

La Policía de Corrientes informó que el miércoles secuestró drogas en la ciudad Capital tras un persecusión a un vehículo que huyo de los efectivos. Hubo detenciones.

El procedimiento se realizó en la noche del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría XIX Urbana intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil en inmediaciones de las calles Necochea y Chile, en el barrio La Vizcacha.

Según fuentes policiales, los sospechosos hicieron caso omiso a las indicaciones y huyeron del lugar rápidamente, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

Persecución y alcance tras varias cuadras

Tras la fuga, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras hasta lograr interceptar el vehículo.

Se trataba de un automóvil Renault modelo Sandero en el que se desplazaban tres hombres mayores de edad, quienes fueron demorados en el lugar.

Hallaron cocaína, marihuana y dinero

Durante la requisa del rodado, y bajo las formalidades legales, los policías secuestraron:

34 envoltorios con sustancia blanca

1 envoltorio con sustancia vegetal

dinero en efectivo

teléfonos celulares

Posteriormente, intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó los test correspondientes.

Los procedimientos de narcotest confirmaron que se trataba de cocaína y marihuana.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el traslado de los detenidos junto a los elementos secuestrados.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Justicia mientras que en mencionada dependencia continúan las diligencias del caso.