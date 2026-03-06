Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca

Lionel Messi visitó la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami tras conquistar la MLS 2025. El equipo fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de los festejos por el título.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano se consagró campeón en diciembre luego de vencer a Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer. Messi fue elegido como el jugador más valioso (MVP) del torneo por segunda temporada consecutiva.

Los elogios de Trump

Durante la ceremonia, Trump destacó la influencia del capitán argentino en el equipo. “Leo, entraste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer”, expresó el mandatario ante los jugadores.

El presidente también señaló la presión que implicó su llegada al club estadounidense. Según dijo, las expectativas eran muy altas desde su incorporación a la franquicia.

Messi ingresó al acto junto a Trump, aunque no tomó la palabra durante la ceremonia oficial. Además del capitán argentino, participaron sus compañeros Luis Suárez, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.

Inter Miami se convirtió en el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump. La visita formó parte del reconocimiento institucional tras la obtención del campeonato.

Comparación con Pele

Durante el evento, el presidente recordó cuando vio jugar a Pelé con New York Cosmos. Luego miró a Messi y comentó que “puede que seas mejor que Pelé”, lo que provocó risas entre los presentes.

La visita marcó además la primera vez que Messi asistió a la Casa Blanca. Ya había sido invitado por la administración de Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo concurrir por un conflicto de agenda.