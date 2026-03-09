Derrota de Comunicaciones en doble suplementario

En un final electrizante, Comunicaciones perdió como visitante frente a Sportivo Suardi en dos tiempos suplementarios. El equipo santafesino se impuso 102 a 101 con la gran labor de Santiago Calderón que anotó 41 puntos. En el conjunto mercedeño se destacaron en el goleo Franger Pirla con 21 puntos y Damián Pineda con 14.

Con esta derrota, Comunicaciones cerró su paso por Santa Fe y Córdoba y se ubica en el 11° puesto de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol con un registro de 13 triunfos y 14 caídas.

El partido del domingo comenzó equilibrado, producto de que los dos equipos se hacían fuertes defensivamente, y a la mitad del cuarto empataban en 7. Comunicaciones se escapó a ocho puntos con dos triples consecutivos, pero Sportivo con Calderón como protagonista logró empatar en 17, resultado final del primer cuarto.

En el segundo período el local metió un parcial de 12-3 con cuatro triples y llegó el minuto visitante. Algo corrigió en defensa el equipo correntino y con rápidas transiciones descontó en el tablero, pero otra vez Calderón tomó la responsabilidad en la ofensiva, 20 puntos en el primer tiempo, y Sportivo lo cerró 46-39.

Con mucho mérito de Comunicaciones y errores de Sportivo, el equipo correntino metió un parcial de 17-9 y lo pasó a ganar con 3:17 por jugar en el tercero. El notable cuarto de Comunicaciones continuó, lo ganó 28-14, y cerró el tercer período arriba 67-60.

Con algo más de dos minutos jugados del último cuarto, Comunicaciones sostuvo su dominio y obligó al minuto local. Con un conmovedor aliento de su público, Sportivo logró ponerse a tres puntos, 74-71, y obligó al tiempo muerto visitante. Con dos triples consecutivos de Calderón, que llegaba a 34 puntos, Sportivo ganaba 82-80 con 1:13 por jugar. El final fue electrizante, a dos segundos del cierre Pineda lo empató con un triple en 85 y la noche fue a suplementario.

A 44 segundos del cierre de la prórroga, Pineda puso a Comunicaciones arriba 94-93 con un triple, el local contestó con doble de Martínez y la visita volvió a pasar arriba 96-95 con un doble de Pirela, pero una técnica posterior le permitió a Sportivo empatarlo con siete segundos. La bola para ganarlo no entró y empataron en 96.

Ganó Sportivo Suardi 102 a 101 tras un segundo suplementario que fue de palo y palo. Comu estuvo arriba por la mínima con la bola en su poder pero Calderón, la gran figura de la noche robó un balón clave y asistió a Vittar para la canasta de la victoria con siete segundos por jugar. La última no le salió al elenco de Mercedes y Sportivo, en la noche mágica de su base, llegó a diez triunfos en fila.

En la recta final de la Fase Regular, Comunicaciones disputará 5 partidos, de los cuales cuatro serán como local. Este miércoles recibirá la visita de Salta Basket. El 17 será local de Estudiantes de Tucumán y el 19 hará lo propio con Huracán Las Heras. El domingo 22 visitará a Villa San Martín y el viernes 27 será local de Jujuy Basquet.