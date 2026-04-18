Contundentes triunfos de “Foxy” Ramírez y “El niño” Flores en la Batalla del Puente

La edición 17° de la Batalla del Puente cumplió con las expectativas y remarcó el nivel en crecimiento de las artes marciales mixtas en el país. Esta franquicia puso en juego varios cinturones y terminó resultando una velada de grances emociones y muy buenos combates.

La pelea principal atrapó desde la previa, siendo la primera vez que una pelea femenina cerró una noche estelar. Valeria “Foxy” Ramírez cumplió con la defensa y en un combate inolvidable impuso su ritmo, su cabeza y su poder.

“La Reina de la Jaula” volvió a poner a BlackWater en lo más alto superando por sumisión en el segundo round a Oriana “La Dinamita” Fernández. “Foxy” lleva un récord profesional de MMA de 9-1 y retuvo el cinturón en los 54 kilogramos.

Otro de los momentos de suma importancia en la noche en el Club Córdoba, lo terminó por redondear Pablo “El Niño” Flores (BlackWater), con una actuación que no dejó dudas venciendo a Alexander Ñañez con un KOT a los 10 segundos de combate, para quedarse con el cinto en los 68 kilogramos.

“El Niño” Flores además, fue elegido como el Mejor Peleador de la Noche en esta edición de la Batalla del Puente.

En otra pelea de MMA Profesional, pactada en 70 kilogramos, se resolvió con victoria para Ariel González, por decisión unánime, demostrando dominio y carácter para consagrarse como nuevo campeón de la Batalla del Puente, venciendo a Gonzalo Manavella.

En la previa, en una de las peleas de semifondo de MMA profesional y pactada en 61 kilogramos, Axel Aguirre venció a Ignacio Tapia (Evolucion Academy), por KOT en el inicio del segundo round.

Otras batallas

Otro momento vital de la noche fue la victoria de Alex Barreto, por decisión unánime sobre Leandro Molina, en una pelea pactada en 61 kilogramos de MMA Semiprofesional.

Al respecto de los combates de kickboxing, en el ámbito profesional se dio la victoria de Darío Ruiz Díaz (Indio Team), por fallo dividido sobre Matías Ribas (Cobra Kai), en una pelea concertada en los 85 kilogramos.

En Kick SemiPro (80 kilogramos), Gabriel Cohene (Spartan KickBoxing) le ganó a Mauricio Lafuente (Guerreros), mientras que Santino Quiñones (Indio Team) hizo lo propio con Rey Brítez (Spartan KickBoxing) en una pelea pautada en los 59 kilogramos. Ambos triunfos, por decisión unánime

Además en Kick Semiprofesional, en los 61 kilos, Eliezer Pavón (León Fight) superó a Nicolás Mora (Cobra Kai) por decisión unánime.

Resto del programa

Esta edición de la Batalla del Puente volvió a contar con un extenso programa de combates que le dieron el brillo de una noche histórica.

En MMA Semiprofesional, Jamil Fernández (BlackWater) le ganó a Mario Ríos (Dogo Team) por decisión unánime en 61 kilogramos, mientras que en 78 kilogramos, Benjamín Moreira (Dogo Team) venció en fallo unánime a Agustín Portillo (Guerreros).

Por su parte en 66 kgs, Flavia Romero (MMA Lab) venció a Ana Jordan (BlackWater), mientras que por los 70 kgs, Franco Ríos (BlackWater) superó a Sebastián Chávez (Burgos Team).

Además, Damián Fabro (MMA Lab) superó a Nahuel Rolón (Burgo Team) -57 kilogramos-, mientras que Matías Contreras (Xtreme Bella Vista) venció a Carlos Bianchi (BlackWater) -50 kilos-, con la victoria también de Franco Falcón (BlackWater) sobre Agustín Molina (Guerreros) -68kg-.