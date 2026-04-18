Nueva derrota de Comu que quedó al borde de la eliminación

En la ciudad de Córdoba, Comunicaciones volvió a perder frente a Barrio Parque, esta vez 85 a 63 y quedó abajo 2 a 0 en la serie de octavos de final de la Liga Argentina de Básquetbol.

El segundo punto de la serie prevista al mejor de cinco partidos, recién se jugó en la mañana de este sábado dado que el viernes, por la humedad en el Teatro del Parque, tuvo como goleador a Gastón Bertona con 17, mientras que en el elenco mercedeño se destacó Tomás Allende con 15.

Barrio Parque comenzó el juego con un parcial de 14-2, lo que obligó de movida al técnico visitante a solicitar minuto. A su regreso, la visita intentó una reacción, pero Parque siguió trabajando duro en defensa para cerrarle las opciones de gol al rival y en las contras era contundente. El período finalizó 32-13.

En el segundo parcial la efectividad externa de Parque comenzó a bajar al igual que su goleo, lo que le permitió a Comunicaciones acercarse en el marcador. No obstante el trabajo defensivo del conjunto cordobés siguió siendo eficaz para bajarle la capacidad ofensiva a la visita. La ventaja al entretiempo fue de de 16 (46-30).

De vuelta al juego, el encuentro se hizo más parejo, con una leve supremacía de la visita que siguió achicando distancias (64-52). En el capítulo final del encuentro "El Verde del Sur" volvió a ser contundente atrás y adelante, con lo cual fue cerrando el partido a su favor con el correr de los minutos y llegar tranquilo al cierre gracias a un parcial de 21-11 en los últimos diez minutos.

Ahora la serie se trasladará a Mercedes donde Comunicaciones está obligado a ganar para prolongar la eliminatoria. El tercer punto será este lunes, en la ciudad del interior correntino. En el caso de ser necesario un cuarto partido, se jugará en la misma sede el miércoles 22.