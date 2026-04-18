Colón y Pingüinos dominan el torneo de Pretemporada

Con tres fechas disputadas, dos equipos lideran el torneo de Pretemporada en el básquetbol de primera división en la capital correntina. Colón y Pingüinos ganaron sus respectivos encuentros, siguen invictos y están al tope de las posiciones.

En el duelo entre invictos, Colón superó a San Martín 75 a 56 con 24 puntos de Juan Ignacio González Nadal. En el Rojinegro se destacó Dante Saettone con 25 unidades.

Por su parte, Pingüinos no tuvo problemas para superar a Malvinas 1536 Viviendas por 98 a 45 con dos jugadores que llegaron a los 15 puntos: Bautista Parodi y Leandro Belmonte. En el equipo de “Las Mil” el goleador resultó Marcelo Pavón con 16 tantos.

Además, Córdoba venció a Regatas 70 a 65, lo dejó sin invicto y lo bajó de la primera ubicación. El conjunto Rojo tuvo como jugadores destacados a Juan Cruz Cequeira y Jerónimo Ramírez Acevedo con 14 y 12 puntos, respectivamente. En el Fantasma, el goleador resultó Ian Torres con 19.

En un duelo entre equipos que no habían ganado hasta el momento, Sportivo superó a Juventus 93 a 60 con 18 puntos de Agustín Bernachea. En el Granate, Hugo Sánchez con 15, fue su principal referente ofensivo.

Hércules (foto) sumó su segundo triunfo al superar a El Tala por 73 a 68 con 18 puntos de Tobías Zambon y de 17 de Ignacio Marcó. Alex Meza con 17 puntos fue el goleador en El Tala.

Alvear volvió al triunfo y le ganó a Don Bosco 88 a 61. Lautaro Roldán con 18 puntos y Agustín Barrios con 13 fueron los goleadores en el vencedor, mientras que José Bordón con 18 lo fue en el equipo colegiado.

Así se ubican

Cumplidas tres fechas, las posiciones en el certamen de Pretemporada quedaron de esta manera: Colón y Pingüinos 6 puntos, Córdoba, Regatas, San Martín, Alvear y Hércules 5, Sportivo y El Tala 4, Juventus, Don Bosco y Malvinas 1536 Viviendas 3.

Lo que viene

La cuarta fecha contempla estos encuentros: Pingüinos vs, San Martín, Don Bosco vs. 1536 Viviendas, Hércules vs. Alvear, Juventus vs. Regatas, Córdoba vs. El Tala y Colón vs. Sportivo.

