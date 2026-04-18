Ataque en Ucrania: un hombre tomó rehenes en un supermercado y mató a seis personas

Un ataque armado en Kiev dejó al menos seis muertos y nueve heridos este sábado, tras un violento episodio en el distrito de Holosíiv. El hecho ocurrió cuando un hombre abrió fuego contra civiles en la vía pública y luego dentro de un supermercado.

Según informaron autoridades locales, el agresor fue abatido durante un operativo de fuerzas especiales de la Policía. La situación incluyó una toma de rehenes y un despliegue táctico que se extendió durante varias horas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que son seis las víctimas fatales tras la muerte de una mujer de unos 30 años. En un primer momento, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había reportado cinco fallecidos y diez heridos. Con el avance de las tareas de emergencia, la cifra fue actualizada oficialmente por las autoridades.

El mandatario detalló que cuatro rehenes fueron rescatados durante el procedimiento y que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud. Presentaban traumatismos de diversa gravedad, según los reportes médicos iniciales.

De acuerdo con el relato oficial, el atacante inició el tiroteo en la calle antes de ingresar al comercio. Allí se atrincheró y tomó rehenes, mientras negociadores intentaban persuadirlo para que se rindiera.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, indicó que el agresor disparó contra los agentes durante el operativo. Ante esa situación, las fuerzas especiales irrumpieron en el lugar y lo abatieron tras el fracaso de las negociaciones.

Zelenski aseguró que todas las circunstancias del ataque armado en Kiev están siendo investigadas. Además, ordenó brindar información oficial de manera rápida y avanzar en una investigación exhaustiva.

Con información de TN.