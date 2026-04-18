Boca Unidos busca reencontrarse con el triunfo en la mañana de domingo

Con la necesidad de volver al triunfo para no quedar relegado en las posiciones de la Zona 2, Boca Unidos recibirá este domingo a Tucumán Central. El cotejo corresponde a la quinta fecha del Torneo Federal A, se jugará desde las 11 y contará con el arbitraje de Francisco Acosta.

El único partido que ganó Boca Unidos en la temporada 2026 fue en la primera fecha en el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina. Después perdió dos partidos, uno en Posadas y el otro en Corrientes, y la semana pasada sumó un empate durante su visita a San Martín de Formosa.

La igualada en la capital formoseña se dio en un partido atípico, por la cantidad de agua que se acumuló en el campo de juego del estadio 17 de Octubre.

Boca se acomodó bien a ese contexto, sin embargo se encontró en desventaja, después de un córner y resistió el 1-0 por varios minutos.

En el complemento se registraron situaciones para convertir frente a los dos arcos y Boca Unidos alcanzó la igualdad con un penal que ejecutó Martín Ojeda a los 46 minutos del segundo tiempo.

El punto en Formosa sirvió para recomponer el ánimo en el plantel correntino que tuvo una semana diferente de trabajo por las malas condiciones climáticas.

Tucumán Central, uno de los equipos ascendidos, tuvo fecha libre el pasado fin de semana y acumula dos triunfos (los dos como local) en tres presentaciones. El plantel Rojo decidió viajar a Corrientes pese al atraso salarial que mantiene la entidad.

Adelantos

La quinta fecha en la Zona 2 comenzó el viernes con el triunfo como visitante de Mitre sobre Juventud Antoniana 2 a 1.

En tanto que este sábado, En Resistencia, el local Sarmiento igualó con San Martín de Formosa en 1 tanto y Sol de América, en la capital formoseña, superó a Defensores de Vilelas 2 a 1.

En la oportunidad, quedará libre Sarmiento de La Banda.

Así se ubican

Cuando resta disputarse el encuentro entre Boca Unidos y Tucumán Central para cerrar la quinta fecha, las posiciones en la Zona 2 están así: Mitre 8 puntos, Juventud Antoniana, Sol de América y Defensores de Vilelas 7, Tucumán Central 6, San Martín de Formosa 5, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia 4 y Sarmiento de La Banda 2.

