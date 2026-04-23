Despidos y protesta en el SMN afectarán vuelos este viernes

Los vuelos en aeropuertos argentinos se verán afectados este viernes por el paro del Servicio Meteorólogico Nacional (SMN), que reclama por el despido de 140 trabajadores tras el regreso del comodoro Antonio José Mauad como director.

El funcionario había renunciado en agosto de 2025, en medio de una serie de irregularidades detalladas por Ámbito- , pero fue reincorporado en febrero pasado. “Vino a hacer esto, pero no se trata sólo de despidos”, señalaron desde el organismo, donde también sospechan que existe una condonación de deuda bajo el argumento de la modernización institucional.

“Al comienzo Mauad dijo que no iba a echar a nadie, después dijo que iba a tratar y, cuando pasó, dijo que Alejandro Tamer había pedido 500 despidos y él logró cerrar en 140”, describió Ana Saralegui, delegada de ATE del SMN, en diálogo con Ámbito.

Tamer es funcionario del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y aseguran que desde 2025 busca ingresar en las oficinas del organismo para diseñar un plan de achicamiento. De febrero a abril de este año, el personal se redujo de 972 trabajadores a 832 y aún persiste la advertencia de despedir a 100 personas más. Una auditoría realizada durante la presidencia de Mauricio Macri informó que debía haber 1.156 empleados para el funcionamiento ideal del SMN.

Pero el volumen de despidos no es lo único llamativo. En marzo de este año, y en simultáneo a que avanzó con la desvinculación de dos choferes que formaban parte de la institución, la administración decidió contratar un servicio de transporte. En el mismo acto, Antonio Mauad autorizó cederle al proveedor de vehículos del organismo vales de combustibles como parte del convenio con YPF: es decir, contrataron a un transportista sin coche. La gestión del director también intercedió para proveerle un pase -con validación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- por aeropuertos, permiso previsto exclusivamente para el personal del SMN y no para proveedores.

“Entró gente nueva con Mauad y esa gente quedó”, ratificó Saralegui. Uno de ellos es el asesor Pedro Sacón con formación en derecho y experiencia en la gestión pública en áreas vinculadas exclusivamente a los procesos administrativos. Su contratación este año, por haberes mensuales que superarán los $3,5 millones (hasta tres veces más de lo que percibía el promedio de los trabajadores despedidos), podría anticipar el proceso licitatorio que sobrevendrá en el organismo: el de las estaciones meteorológicas automatizadas. Se trata del argumento central del proceso de reducción de personal, dado que esta tecnología brindaría la información que actualmente es garantizada por los profesionales.

Sin embargo, desde el SMN señalan que no están dadas las condiciones para ese proceso de modernización. “Vos tenés que comprar la estación, homologarla con la estación convencional y tenerla funcionando al menos un año con un técnico que la acompañe. Sólo ahí es posible ver si la estación automática funciona bien”, explicó Saralegui. Personal del organismo apuntó que pueden haber otras motivaciones para la presunta actualización tecnológica: una deuda que sostiene la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana).

Por los servicios que le ofrece el SMN, la deuda en la estatal Aena crece en torno a los $1.400 millones mensuales, pagos que se hacen sólo parcialmente. Es por eso que se ideó un proceso de licitación con las estaciones meteorológicas automatizadas, que serían adquiridas por Eana-bajo la gerencia ejecutiva de Marcelo Silva- y cedidas al SMN como mecanismo de condonación de la deuda. Aunque Mauad es el que termina operativizando este esquema, su accionar está validado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, un civil con más de 15 años en la gestión pública: mano derecha de Guillermo Montenegro cuando era ministro de Justicia porteño, y con cargos directivos en la gestión nacional de Patricia Bullrich en Seguridad (2016-2019) y el trabajo de Diego Santilli en la misma cartera de la órbita porteña (2019-2022).

Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

En ese escenario, los perfiles técnicos del SMN insisten en las consecuencias que tienen los despidos: menor cobertura geográfica, ausencia durante turnos nocturnos, deterioro de infraestructura técnica de 153 años y desarticulación de la previsibilidad meteorológica para distintas actividades económicas. “Bajan los costos en lugar de mejorar el servicio para recaudar más”, definieron. A los gastos que tendrán las aerolíneas por no poder optimizar la carga de combustible que acarrean por no contar con precisiones de sus aterrizajes, se suman los datos vinculados a la pesca, el agro y los sistemas de alerta temprana para que provincias y municipios puedan prevenir fenómenos climáticos extremos.

Dentro de los despidos, Ana Saralegui remarcó los de unos 80 observadores, a los que calificó como “los que posibilitan nuestra materia prima”: “Son los que toman el dato del tiempo, la temperatura de la atmósfera, la humedad, la presión y las precipitaciones”. “Eso va a poner más débiles nuestros pronósticos”, sintetizó.

En conjunto con el cese de tareas que paralizará los vuelos, el viernes desde las 10.30 se convocarán en la sede central los trabajadores del SMN en conjunto con miembros del Centro Argentino de Meteorólogos, con el objetivo de reclamar la reincorporación de los despedidos.

Ámbito