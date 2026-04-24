Córdoba bajó su rendimiento y perdió frente a Cultural

La tercera derrota consecutiva sufrió el Club Básquetbol Córdoba en la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol. El equipo correntino perdió como local frente a Cultural de Santa Sylvina, Chaco, 92 a 80 después de un primer tiempo donde dominó las acciones y el marcador.

El goleador del partido fue Jerónimo Ramírez Acevedo (Córdoba) con 27 puntos, mientras que en la visita se destacó Eliam López con 18 unidades.

El inicio del partido disputado el jueves en la capital correntio fue equilibrado, con ambos equipos intercambiando ventajas en el marcador, hasta que el local cerró el primer cuarto arriba por 26-25.

En el segundo período, Córdoba logró despegar con una buena ráfaga que lo puso 42-29, pero la reacción visitante no tardó en llegar. Cultural achicó la diferencia en los minutos finales y se fue al descanso largo abajo por un ajustado 49-44.

Tras el entretiempo, el trámite se mantuvo parejo, aunque con menor efectividad ofensiva. Cultural aprovechó mejor sus oportunidades, dio vuelta el marcador y cerró el tercer cuarto arriba por 67-61, marcando un quiebre en el juego.

En el último segmento, la visita sostuvo la ventaja y golpeó en los momentos justos. A falta de 2:40, logró estirar la diferencia a diez puntos y encaminó el cierre. De esta manera, Cultural de Santa Sylvina se quedó con un valioso triunfo por 92-80 en Corrientes.

Con este resultado, Córdoba quedó noveno, penúltimo, en el grupo con un registro de 3 triunfos y 8 derrotas.

La próxima presentación del conjunto Rojo volverá a ser de local cuando el lunes 27 reciba la visita de San Lorenzo de Monte Caseros. En tanto que el 4 de mayo recibirá a Mitre de Posadas.

San Lorenzo sin invicto como local

Regatas Resistencia, el último en la División NEA, sorprendió a San Lorenzo de Monte Caseros, le ganó 72 a 71 y lo dejó sin invicto como local.

Fernando Margosa del elenco chaqueño fue el goleador del juego con 22 puntos, en San Lorenzo se destacó Juan Frigerio con 20.

El inicio del encuentro fue favorable para Regatas que se adelantó 17 a 9 en apenas cinco minutos de juego. San Lorenzo reaccionó a tiempo: con buenas corridas en transición y un notable ajuste defensivo, logró emparejar las acciones y cerrar el primer cuarto igualado en 19.

En el segundo período, la visita volvió a tomar el control con dos triples de Margosa. En el tramo final San Lorenzo cambió la cara: con mayor intensidad y dos triples consecutivos de Cutrona, logró pasar al frente y cerrar la primera mitad arriba por 40 a 36.

El tercer capítulo fue claramente favorable a Regatas. El conjunto visitante ajustó en defensa, corrió bien la cancha y aprovechó un pasaje de desconcierto de San Lorenzo ppara llevarse el período 54 a 49.

En el último cuarto, San Lorenzo reaccionó. Con un triple de Samaniego igualó las acciones en 58. Sin embargo, el cierre volvió a ser favorable a la visita. Llano apareció con un triplazo a falta de 11 segundos para poner el marcador 72 a 68 favorable a Regatas. En la respuesta inmediata, Juan Frigerio convirtió un triple que dejó a San Lorenzo a tan solo un punto, con tres segundos en el reloj. Finalmente, no hubo tiempo para más y Regatas se quedó con una ajustada victoria.

San Lorenzo (8-2) visitará este domingo a Hindú Club (7-3)y al día siguiente hará lo propio con Córdoba.