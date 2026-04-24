"El convenio con Amazon busca convertir a Corrientes en el polo tecnológico de la región"

El ministro de Ciencia y Tecnología de Corrientes, Luciano Cabrera, destacó en Hoja de Ruta el acuerdo con Amazon como un paso clave para preparar a la provincia frente a los cambios del mundo laboral impulsados por la inteligencia artificial.

La iniciativa incluye capacitaciones gratuitas en herramientas digitales, inteligencia artificial y computación en la nube, abiertas a todo el público sin requisitos previos. “Esto recién empieza, pero es fundamental: el que no se capacite en estas herramientas va a quedar afuera del mercado laboral”, advirtió el funcionario.

Los cursos serán virtuales, asincrónicos y se podrán realizar desde cualquier punto de la provincia, con certificación oficial al finalizar. El objetivo, explicó Cabrera, es generar oportunidades concretas de empleo en un contexto donde, según proyecciones globales, en los próximos cinco años el 98% de las empresas utilizará inteligencia artificial y cerca del 44% de los trabajos actuales se transformará.

Además de la formación, el programa contempla una segunda línea destinada a emprendimientos tecnológicos. Se trata de créditos en servicios digitales de Amazon —no dinero en efectivo— que permitirán a startups locales acceder a herramientas avanzadas para desarrollar sus proyectos.

“Tenemos talento en Corrientes, pero muchas veces trabaja para afuera. Esto puede impulsar la creación de más emprendimientos y posicionar a la provincia como un polo tecnológico regional”, sostuvo.