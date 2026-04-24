Resistencia: encuentran una Bersa 9mm cargada en un colectivo que llegó de Corrientes

Un hallazgo fortuito en la Terminal de Ómnibus de la capital chaqueña generó alarma entre las autoridades policiales. Este viernes al mediodía, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana debieron intervenir tras el reporte del hallazgo de una pistola semiautomática de grueso calibre que fue olvidada o abandonada en el interior de un transporte que provenía de Corrientes.

El hecho se registró alrededor de las 12:00 en la terminal ubicada sobre la avenida Malvinas Argentinas al 2100. Fueron los propios choferes de la unidad quienes, al realizar la limpieza y revisión de rutina tras el arribo del vehículo, se toparon con el arma de fuego oculta en la butaca número 61.

Pistola lista para el disparo

Según detallaron las fuentes policiales, se trata de una pistola marca Bersa Thunder calibre 9 milímetros. Al momento del secuestro, los uniformados constataron que el arma tenía su correspondiente cargador colocado y contaba con 16 cartuchos del mismo calibre, lo que representa su capacidad máxima de carga.

Los peritos de la fuerza iniciaron las actuaciones para determinar la numeración del arma y verificar si cuenta con pedido de secuestro por robo o si pertenece a alguna fuerza de seguridad.

Ruta bajo investigación

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la unidad de transporte había completado un recorrido que conectó las ciudades de Rosario y Corrientes, teniendo como destino final la ciudad de Resistencia.

Hasta el momento, no se ha podido identificar fehacientemente al pasajero que ocupó la butaca 61 durante el trayecto.

*Con información de Diario Chaco