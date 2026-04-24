La Unne lanzó la cuarta edición de su Diplomatura en Gestión Bancaria

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) continúa fortaleciendo su vínculo con los sectores productivos y financieros de la región. En esta oportunidad, la Facultad de Ciencias Económicas dio inicio a la cuarta cohorte de la Diplomatura en Gestión Bancaria, una propuesta académica que cuenta con un total de 110 cursantes interesados en formalizar sus conocimientos en el ámbito de las finanzas.

La decana de la facultad, Moira Carrió, destacó la importancia de esta oferta educativa al señalar que responde a una demanda específica del mercado actual. "Consolida un camino que se viene construyendo de forma sostenida en articulación con el Banco de Corrientes SA", afirmó la licenciada, subrayando que la iniciativa contribuye directamente a la profesionalización de la economía regional.

Formación técnica y estratégica

El programa de la diplomatura ha sido diseñado para cubrir las necesidades operativas y estratégicas de las instituciones crediticias modernas. Entre los ejes centrales de estudio se encuentran:

Principios fundamentales de la gestión bancaria.

Regulación financiera y marcos legales vigentes.

Evaluación de riesgos y gestión de carteras de inversión.

Manejo de herramientas técnicas especializadas.

La capacitación está dirigida tanto a ejecutivos y mandos medios de entidades bancarias como a personas que buscan insertarse en el sector, con el fin de generar mayores oportunidades de empleo calificado en la zona de influencia de la universidad.

Modalidad y duración

En sintonía con las nuevas metodologías de enseñanza, la diplomatura se desarrolla íntegramente bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma Moodle de UNNE Virtual.

Carga horaria: 210 horas totales.

Duración: 8 meses de cursado.

Marco institucional: Forma parte del Plan de Desarrollo Estratégico 2022-2026 de la unidad académica.

Esta articulación entre la academia y el Banco de Corrientes SA permite que el contenido se ajuste de manera precisa a las exigencias reales del sistema financiero local, asegurando que los egresados cuenten con las competencias necesarias para los desafíos de la gestión bancaria actual.