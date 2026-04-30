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LAS NACIONALES 2026

Corrientes, escenario de una nueva historia

Las Nacionales 2026 se realizarán del 24 al 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, donde se concentrará lo mejor de la genética bovina, junto a juras, remates y actividades técnicas. El evento podrá seguirse en vivo a través de expoagro.com.ar.

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 10:49

Para Klassen, no será solo una participación más. Será, en cierto modo, un regreso a ese niño que miraba asombrado los toros cebú en el Chaco. Solo que esta vez, estará del otro lado de la pista.
Porque hay historias que empiezan en el campo… y terminan haciendo historia.

Cronograma 
El domingo 24 de mayo se vivirá una jornada intensa, con actividad durante todo el día. Desde las 8:30 y hasta las 19:00 se podrá recorrer y disfrutar de la exposición comercial, mientras que, en la pista del Galpón “Biogénesis Bagó”, se llevará a cabo la 24° Exposición Nacional Brahman. De 8:00 a 12:00, se evaluarán los conjuntos, y por la tarde, de 14:00 a 18:00, será el turno de bozales y grandes campeones. La jornada continuará con la asamblea y reunión de criadores Brahman en el Salón Banco de Corrientes, y cerrará con propuestas sociales y comerciales, como el tradicional after con asado y el remate nocturno de reproductores con entrega de premios, previsto para la noche.
 

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