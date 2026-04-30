Corrientes, escenario de una nueva historia

Para Klassen, no será solo una participación más. Será, en cierto modo, un regreso a ese niño que miraba asombrado los toros cebú en el Chaco. Solo que esta vez, estará del otro lado de la pista.

Porque hay historias que empiezan en el campo… y terminan haciendo historia.

Cronograma

El domingo 24 de mayo se vivirá una jornada intensa, con actividad durante todo el día. Desde las 8:30 y hasta las 19:00 se podrá recorrer y disfrutar de la exposición comercial, mientras que, en la pista del Galpón “Biogénesis Bagó”, se llevará a cabo la 24° Exposición Nacional Brahman. De 8:00 a 12:00, se evaluarán los conjuntos, y por la tarde, de 14:00 a 18:00, será el turno de bozales y grandes campeones. La jornada continuará con la asamblea y reunión de criadores Brahman en el Salón Banco de Corrientes, y cerrará con propuestas sociales y comerciales, como el tradicional after con asado y el remate nocturno de reproductores con entrega de premios, previsto para la noche.

