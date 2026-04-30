Presentan la novela “No lloro por ella, lloro por mí” de Fernando Abelenda en el ciclo EU!

Este jueves 30 de abril, a las 19, se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) la novela “No lloro por ella, lloro por mí”, del escritor y psiquiatra Fernando Abelenda, en el marco del lanzamiento del ciclo cultural EU!.

La propuesta es impulsada por la Eudene, en articulación con el Instituto de Cultura de Corrientes, y busca generar un espacio de encuentro entre lectores, autores y editores con una dinámica participativa y abierta al público.

El ciclo EU! se desarrollará cada quince días en el MACC, ubicado en San Juan 839, con entrada libre y gratuita. La iniciativa apunta a fomentar el diálogo en torno a los libros y a fortalecer la escena cultural local a través de encuentros cercanos entre quienes escriben y quienes leen.

La apertura estará marcada por la presentación de la obra de Abelenda, que no será una exposición tradicional, sino una conversación con el autor, donde también podrá participar el público.

Una historia atravesada por la memoria

La novela propone un recorrido introspectivo a través de su protagonista, Fermín Miranda, un hombre atravesado por la nostalgia y el peso del pasado. La historia se construye a partir de recuerdos, emociones y preguntas sobre la identidad, el tiempo y las pérdidas.

“Es un personaje muy melancólico, alguien que camina la ciudad y siente que el pasado lo atropella”, explicó Abelenda en Hoja de Ruta, al describir el universo de su obra.

En ese sentido, la ciudad de Corrientes aparece como un escenario central, casi como otro personaje, donde conviven memorias familiares, transformaciones urbanas y huellas de lo vivido.

Literatura, identidad y paso del tiempo

A través de Fermín Miranda, el autor propone una reflexión sobre los recuerdos y su lugar en la construcción de la vida: si son aquello que define quiénes somos o si, por el contrario, representan lo que inevitablemente se ha perdido.

La obra aborda, además, la idea de los ciclos familiares y sociales: momentos de esplendor, transformaciones y declive que atraviesan tanto a las personas como a las ciudades.

La presentación de este jueves marcará el inicio de una agenda cultural que buscará consolidarse como un espacio sostenido de intercambio y reflexión en torno a la literatura en Corrientes.