Fuerte Apache: once detenidos en megaoperativo para buscar a un narco

Agustín Jerez, más conocido como "Gordo Tilín" era el objetivo de 14 allanamientos realizados este jueves en el barrio Ejército de los Andes, de Ciudadela, más conocido como Fuerte Apache. Pero todavía no lo encontraron. Lo acusan por un homicidio cometido el 20 de abril en el que también hirieron a otras dos personas. Sería parte de una pelea entre organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en la zona.

Con 500 policías bonaerense con patrulleros, motos y hasta un helicóptero, el operativo empezó alrededor de las 5 de la mañana y hasta la tarde todavía buscaban a los sospechosos.

Los vecinos, cansados de la violencia en las calles, vieron con expectativa a los agentes que "saturaron" el barrio, pero pidieron que no se vayan y recordaron otros operativos similares que no lograron controlar la situación entra las bandas que dominan el barrio. La violencia es tanta que -según denuncian- las bandas habrían impuesto un "toque de queda" que les impide salir por la noche.

Durante las primeras horas del jueves Policía Bonaerense, encabezada por la DDI de San Martín, ingresó al Fuerte Apache buscando al líder de una organización dedicada al narcomenudeo en Villa Matienzo, un asentamiento entre el barrio Ejército de los Andes y la avenida General Paz, frente a Villa Real, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el operativo también intervino personal de la Jefatura Departamental Tres de Febrero y de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE).

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, los operativos de "saturación" (con mucha presencia policial), habían empezado el sábado. Luego, con las órdenes emitidas por la Justicia de Garantías de San Martín concretaron los allanamientos solicitados por la Fiscalía N°7 de ese Departamento Judicial "por recientes y distintos enfrentamientos armados producidos en el complejo y por el que murieron dos personas", aseguraron.