River recibe a Rosario Central y definen el primer finalista

River recibirá este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que el encargado del VAR será Silvio Trucco.

River llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El Millonario, previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

Para el encuentro de este sábado está en duda la presencia de los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Si no llegan en óptimas condiciones, esos lugares serían ocupados por Matías Viña y Fabricio Bustos.

En tanto que Lencina es candidato a salir del equipo, y las dudas pasan por la presencia del correntino Juan Cruz Meza, de buen ingreso ante el Lobo, o Juanfer Quintero.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle en condición de local a Racing por 2-1 en un partido polémico por la actuación del árbitro.

Para visitar a River Plate, Jorge Almirón ocuparía los mismos 11 titulares que frente a Racing, con Ángel Di María como figura excluyente, Alejo Véliz y Enzo Copetti en la delantera y Jeremías Ledesma volviendo al Monumental en el arco.

El Canalla se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó correctamente al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

La actuación del árbitro provocó la reacción del presidente de Racing, Diego Milito, que expresó que se sintió robado.

Mientras que el presidente de River también lanzó una advertencia.

Stéfano Di Carlo, encendió la previa de la semifinal ante Rosario Central al asegurar : “Va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta”.

Sus palabras se interpretaron como una advertencia política y deportiva tras la controversia generada en el triunfo de Rosario Central ante Racing, además buscaron condicionar el arbitraje de Ramírez.

Más allá del foco puesto en la semifinal, el dirigente también reconoció que River necesita seguir mejorando desde lo futbolístico y confirmó que el club ya trabaja en refuerzos para el próximo mercado, mientras busca consolidar resultados en una temporada donde la exigencia interna sigue siendo máxima.