Unne Presupuesto 2026 Finalissima
FÚTBOL INTERNACIONAL

Finalissima: cuándo y dónde se enfrentarán Argentina vs España

El partido entre el campeón de América y el campeón de Europa se jugará meses antes del Mundial 2026.

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 11:11

La Finalissima 2026 ya tiene fecha y escenario confirmados oficialmente. Las selecciones de Argentina y España se enfrentarán el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar.

El encuentro entre el campeón de América y el campeón de Europa se jugará desde las 15 en horario de Argentina, mientras que en España será a las 19.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por la Conmebol, la Uefa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (Reef).

Previo al Mundial

El partido se jugará en un año especial para el fútbol, ya que en 2026 se disputará la Copa del Mundo. Ambas selecciones llegan a la cita de Estados Unidos, México y Canadá como dos de las grandes candidatas.

En ese contexto, la Finalissima se presenta como un encuentro que le sirve a Argentina para confirmar dónde está parada frente a las potencias europeas.

Antecedente 

En la edición anterior, Argentina se consagró campeona tras vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Aquel triunfo fue la antesala de la histórica consagración albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, precisamente en el Estadio Lusail, donde el seleccionado argentino obtuvo su tercera estrella al vencer a Francia en la final.

 

 

