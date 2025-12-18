El Gobierno creó la Comisión Nacional de Bioética

El Gobierno dispuso la creación de la Comisión Nacional de Bioética, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud, y ordenó la disolución de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, vigente desde 1998. La decisión quedó formalizada este jueves con la publicación del Decreto 893/2025 en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Según los fundamentos del decreto, el avance científico y tecnológico en las ciencias biológicas y médicas generó nuevos desafíos éticos, legales y sociales que requieren una actualización institucional. En ese marco, el Ejecutivo señaló que la comisión creada en 1998 no funcionó de manera efectiva ni cumplió con los objetivos previstos, lo que evidenció la necesidad de una reforma estructural.

La nueva Comisión Nacional de Bioética tendrá como objetivo asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y a otros organismos del Estado en temas vinculados a la bioética, garantizar el derecho a la salud y la dignidad de la persona humana en la investigación clínica, y emitir recomendaciones frente a los dilemas éticos derivados del avance científico y la incorporación de nuevas tecnologías.

Un organismo único y rector

El decreto establece que la comisión buscará centralizar la evaluación ética a nivel nacional, evitando superposiciones normativas y administrativas, y fortaleciendo la coordinación entre jurisdicciones. En ese sentido, se remarca que el nuevo esquema permitirá reducir cargas administrativas, optimizar recursos y brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica en la aplicación de estándares éticos.

Entre sus funciones, la comisión podrá acreditar Comités de Ética en Investigación (CEI) de instituciones nacionales que realicen investigaciones en seres humanos y que no estén acreditadas por las provincias o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tarea que realizará a través del Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación.

También deberá colaborar con los comités provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, promover la formación y capacitación en bioética, elaborar estudios e informes consultivos, difundir documentación especializada y participar en actividades académicas y de investigación.

Integración y funcionamiento

La Comisión Nacional de Bioética será presidida por el ministro de Salud y estará integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, que ejercerán sus funciones con carácter ad honorem. Los integrantes deberán ser expertos en ética, especialistas del ámbito sanitario, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología y Economía.

Los miembros serán designados por un período de cuatro años, con posibilidad de renovación, mediante procedimientos que garanticen independencia, transparencia e idoneidad. El presidente de la comisión dictará su reglamento interno y designará un secretario titular, uno alterno y un asesor legal.

El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes de los comités provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá entre sus funciones acreditar CEI, actuar como instancia de referencia ante dilemas éticos complejos y consensuar criterios a nivel federal.

Por último, la norma deroga el Decreto 426/1998 e instruye al Ministerio de Salud a dictar los actos administrativos necesarios para poner en funcionamiento la nueva comisión, que pasará a ser el organismo único y rector en materia de evaluación ética a nivel nacional.