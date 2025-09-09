¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
TURISMO NACIONAL

Purmamarca entre los 50 pueblos más hermosos del mundo

El pequeño pueblo jujeño fue reconocido por su riqueza cultural, sus paisajes únicos y su compromiso con el turismo sostenible.

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 10:12

El pueblo, ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca y con menos de mil habitantes, fue seleccionado entre los 50 destinos más bellos del planeta por la agencia especializada Unforgettable Travel Company.

La distinción ubica a esta joya del norte argentino junto a lugares emblemáticos como Cinque Terre (Italia) y Shirakawa-go (Japón). El informe destaca la singularidad de sus cerros multicolores, su arquitectura andina y las tradiciones vivas que definen la identidad del lugar.

El reconocimiento internacional se suma a un antecedente mayor: la Quebrada de Humahuaca, de la cual Purmamarca forma parte, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Esta doble valoración —turística y patrimonial— refuerza la identidad de un territorio que combina paisajes únicos con tradiciones vivas.

A 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, el pueblo conserva su encanto original en las calles de tierra, las casas de adobe y el mercado artesanal activo todos los días. El Cerro de los Siete Colores y el Paseo de los Colorados completan la experiencia, mientras la iglesia de Santa Rosa de Lima, construida en 1648 y Monumento Histórico Nacional, recuerda la profundidad histórica de la región.

La agencia internacional subrayó además el compromiso de Purmamarca con la sostenibilidad: alojamientos con materiales locales y energía solar, gastronomía basada en productos agroecológicos y proyectos comunitarios de compostaje forman parte de un modelo turístico que preserva la vida cotidiana del pueblo.

En la lista, solo tres destinos latinoamericanos fueron seleccionados: Purmamarca (Argentina), Izamal (México) y Paraty (Brasil). Para Jujuy, la inclusión representa no solo un logro turístico, sino también el reconocimiento a un pueblo que supo proyectarse al mundo sin perder su esencia.

FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

