Wanda Nara ya no podrá mostrar sus chats con la China Suárez

Wanda Nara conoce muy bien el arte de convertir las conversaciones privadas en munición mediática, pero esta semana la Justicia hizo lugar a una demanda de la China Suárez y ya no podrá recurrir a sus chats de 2018 para su nueva batalla pública.

Es que la jueza María Belén Puebla, titular del Juzgado Civil N° 109, le dio la razón a la China Suárez después de que Wanda Nara visitara el programa de Susana Giménez y mostrara en cámara los chats en los que la actriz le hablaba en calidad de amiga, antes de su pelea de 2018 por Mauro Icardi.

Después de la entrevista, la mediática envió a otro programa de televisión unos audios en los que la China Suárez hablaba sobre Pampita en días en que acababa de empezar su relación con Benjamín Vicuña y la modelo estaba todavía en el proceso de separarse del padre de sus hijos tras 10 años de relación.

"Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí", dijo la China Suárez sobre Pampita, y le reconoció a su entonces amiga, Wanda Nara: "es una caradura, pero también, es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada. Se quedó con la casa, con todo, una genia, mentirosa serial".

Con audios así, que Nara publicó para mostrar el carácter de Suárez y la actriz reaccionó.

Por eso la jueza Puebla prohibió la difusión de los audios, videos o capturas de pantalla de las conversaciones privadas entre las examigas, ya sea en medios de comunicación o en plataformas digitales.

También le pidió a la Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que informe a los medios de comunicación de que se abstengan de mostrar este tipo de material, so pena de resultar multados.

La resolución también indica que Wanda Nara no puede hacer referencia públicamente a nada que tenga que ver con La China Suárez, informaron este lunes en "Mañanísima", y tampoco puede valerse de terceros (como sus amigos o periodistas) para hablar sobre ella.

FUENTE: minutouno.com