Agostina Spinelli liquidó a quienes aceptaron el Golden Ticket en Gran Hermano

La incorporación dos Golden Tickets a Gran Hermano generó todo tipo de repercusiones. Muchos de los exparticipantes de la actual temporada y de las otras dos ediciones decidieron anotarse y tener su revancha en la casa más famosa del país. En tanto, otros prefirieron dejarla pasar.

A partir de esto, hubo diferentes opiniones en las redes sociales: algunos seguidores del reality show de Telefe consideraron "injusto" que ingresen exjugadoras fuertes como Juliana "Furia" Scaglione o Julieta Poggio, mientras que otros se entusiasmaron con la idea de volver a verlas en competencia.

Lo cierto es que varios exconcursantes se mostraron indignados con la actitud de quienes aceptaron el "Golden Ticket". Uno de los casos fue Agostina Spinelli, quien lanzó un claro descargo en Instagram y pareciera haber tirado un picante palito a su examiga Furia.

"Ahora resulta que son todos jugadores. ¡Todos quieren entrar! ¡Déjense de joder! El que fue planta va a seguir siendo planta", comenzó indicando, para luego enviarle un mensaje a Juliana: "No ganaron su GH, quieren ganar este", escribió, con un emoji con ojos mirando hacia arriba.

Y siguió: "Si van a entrar, entren a ayudar. No a creer que van a ganar y a comerse este GH. Fin del comunicado", expresó.

"Me duelen los ojos de ver a algunos de los que quieren el Golden Ticket", concluyó.

