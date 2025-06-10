Aseguran que la nueva novia de Javier Milei es María Eugenia Ritó

La farándula argentina no se toma descanso ni en los momentos más tensos del escenario político. En las últimas horas, la periodista Paula Varela aseguró que María Eugenia Ritó es la nueva “candidata” a convertirse en la novia del presidente Javier Milei, y como era de esperarse, la ex vedette no tardó en responder... con la franqueza que la caracteriza.

La revelación de Varela encendió las alarmas y las redes sociales. En medio de las especulaciones por los vínculos sentimentales del presidente —que recientemente blanqueó su ruptura con Fátima Florez—, surgió el nombre de Ritó como una nueva posible figura en el entorno más íntimo del mandatario libertario.

Consultada sobre esta versión, María Eugenia Ritó no esquivó el tema y fue más sincera que nunca. Ante la pregunta directa sobre si tendría una relación con Javier Milei, lanzó sin filtro: "Mirá, si me diera algo de plata de todo lo que tiene él, seguramente sí. Por plata, sí."

La frase, tan desopilante como provocadora, resume el estilo sin vueltas de Ritó, que volvió a ocupar un lugar central en el escándalo mediático con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Con ironía y una sonrisa en los labios, la ex vedette dejó en claro que, al menos en lo económico, no descarta nada.

Pero fue más allá. Cuando le preguntaron si Fátima Florez y Yuyito González —las mujeres que rodearon afectivamente al presidente— habían recibido algún tipo de “compensación económica” por acompañarlo, Ritó respondió con su estilo ácido: "Primero lo tendría que conocer, pero bueno, parece que está de moda."

La vedette, que supo brillar en el teatro de revistas y protagonizó decenas de tapas de revistas, también hizo un repaso de la relación del presidente con los medios. "Lo que pasa es que claramente él es muy cholulo. Ustedes se acuerdan de que, antes de que sea presidente, él no hacía otra cosa más que ir a los programas, y hablar, y exponerse. Le gustan mucho las cámaras."

De todos modos, Ritó no se quedó sólo con las críticas. Reconoció el talento del líder de La Libertad Avanza: "Es un personaje, sabe mucho y es un economista muy importante. Ojalá saque adelante nuestro país. A mí me divierte."

FUENTE: minutouno.com