Tini Stoessel y De Paul, otra vez apuntados: ¿rumores de embarazo y señales en redes?



Las redes sociales volvieron a convertir a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en protagonistas absolutos. Esta vez, no fue por un lanzamiento musical ni por un partido de alto voltaje, sino por una serie de publicaciones que desataron rumores sobre un posible embarazo de la cantante, una versión que rápidamente se expandió entre fanáticos y usuarios.

El disparador fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en su cuenta de Instagram mientras disfruta de sus vacaciones. Aunque las imágenes parecían retratar momentos íntimos y relajados, varios detalles no pasaron desapercibidos y encendieron la imaginación de quienes siguen de cerca cada movimiento de la pareja.

Uno de los elementos que más comentarios generó fue un tatuaje reciente de De Paul. Se trata de tres pequeños corazones dibujados por Tini sobre el costado del abdomen. La simbología fue interpretada por muchos como algo más que un gesto romántico y dio lugar a todo tipo de teorías en redes sociales, donde algunos usuarios asociaron los corazones con “ellos dos y alguien más”.



A esa lectura se sumó otra imagen que alimentó las especulaciones. En una de las fotos aparece un benteveo, un ave que, según la tradición popular argentina, suele interpretarse como un presagio de embarazo cuando se posa cerca de una casa. La combinación de símbolos fue suficiente para que los rumores tomaran fuerza en cuestión de horas.

Las imágenes circularon rápidamente y fueron replicadas en distintas plataformas, donde los seguidores debatieron cada detalle y compartieron mensajes de ilusión. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni a desmentir las versiones que comenzaron a instalarse con fuerza.



Ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos se mantienen en silencio y continúan disfrutando de su descanso antes de encarar un año que será intenso para los dos. En el caso del futbolista, el 2026 tendrá como gran objetivo el Mundial, una cita clave en su carrera y en la de la Selección Argentina.

Por el lado de la cantante, el año que comienza también estará marcado por nuevos proyectos profesionales. Luego de un período de menor exposición artística, Tini se prepara para retomar su agenda musical y volver a ocupar un lugar central en la escena pop, tanto a nivel local como internacional.



Mientras tanto, las redes siguen funcionando como un espacio de especulación constante, donde cada gesto, imagen o publicación es analizada al detalle. En ese terreno, la pareja parece acostumbrada a convivir con rumores y versiones, sin apurarse a aclarar ni confirmar nada.

Por ahora, lo único concreto es que ambos atraviesan un momento de descanso y disfrute, lejos de la presión cotidiana de sus respectivas actividades. El resto, al menos por el momento, queda en el terreno de las conjeturas y la ilusión de sus seguidores.

