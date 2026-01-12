Wanda Nara habló tras su ruptura con Martín Migueles y fue contundente: "Confío en él"



Wanda Nara decidió ponerle palabras a uno de los momentos personales más delicados que atraviesa en los últimos tiempos. En medio de rumores, especulaciones y versiones cruzadas, la conductora y empresaria confirmó públicamente su separación de Martín Migueles y dejó en claro que se trata de una decisión definitiva, aunque atravesada por el dolor y la presión constante de la exposición mediática.

Desde Punta del Este, Wanda fue abordada por la prensa y habló sin rodeos. “Decidí hacer una pausa porque es doloroso”, expresó ante las cámaras de Infama, marcando el tono de una declaración en la que no hubo lugar para ilusiones de reconciliación. Consultada sobre cómo se encuentra anímicamente, respondió: “Estoy muy bien. Estoy tranquila, feliz, con muchos amigos, pero no quiero hablar de muchas cosas”.

Ante la insistencia sobre quién tomó la decisión de separarse, eligió no profundizar y cerró el tema con un escueto: “No importa. Sí, no quiero hablar”. Sin embargo, sí fue clara al referirse a Migueles y a las versiones que circularon sobre su vida privada. “Las cosas que hablan y que dicen, yo lo único que te puedo hablar es cosas lindas de él. Conocí a una persona que es divina, que si tiene algún problema, ojalá lo solucione y lo pueda aclarar, pero no te puedo hablar de cosas que yo no sé o desconozco”, sostuvo.



Wanda remarcó que decidió mantenerse al margen de los asuntos personales de su expareja y priorizar su tranquilidad: “No me meto en las cosas personales de nadie y estoy muy tranquila y siguiendo mi vida y mis cosas”. También hizo referencia a la presión constante que implica estar a su lado: “Lo que le dije cuando me conoció a mí, que lamentablemente todo lo que está alrededor mío, desde mis abuelitos, en paz descansen, le pasó a todo el mundo, está muy observado”.

Consultada sobre si alguna vez sintió que Migueles pudo haberse aprovechado de su figura pública, fue categórica: “No, y eso sería también subestimarme un poco a mí, la persona que soy yo. Yo confío en él”. Esa frase volvió a repetirse más adelante, cuando enfrentó las versiones de infidelidad que involucraron a Claudia Ciardone: “No hablo de esas cosas. Yo soy una mujer que me escriben, te diría que casi todos mis ex, y nunca haría una cosa así”.



La empresaria también explicó que uno de los motivos del distanciamiento fue proteger a Migueles del impacto de la exposición mediática: “Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar. También decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas y no sos famoso y no sabés cómo manejarlas y no es de este palo. Entonces, fue también un poco para cuidarlo”.

En relación con un episodio reciente con la prensa, detalló: “Fue simplemente decirle eso. Y sobre todo que estaban muchas veces filmando el jardín de mi casa en Punta del Este, y es una intimidad de la familia, y sobre todo de las nenas chiquitas”.

Pese a todo, Wanda insistió en que mantiene una buena relación con su expareja y dejó una frase que no pasó inadvertida: “La verdad que confío, te vuelvo a decir, confío ciegamente en él, tengo buena relación, entrenamos juntos, quizás hasta alguna vez me vuelven a ver entrenando con él o teniendo relación, porque yo termino muy bien”.Hoy, asegura estar en paz con su decisión. “Ahora estoy muy bien así, la verdad que estoy feliz”, concluyó.

minutouno.com