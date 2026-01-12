Las pistas en las redes sociales que vinculan a Franco Colapinto con una actriz argentina

Franco Colapinto volvió a ser tendencia, aunque esta vez lejos de las pistas. En medio de su estadía en la Argentina, el piloto de Fórmula 1 compartió en Instagram un carrusel de imágenes que resumió sus días de descanso y preparación física antes de encarar un 2026 que asoma clave en su carrera dentro de Alpine. Vacaciones, entrenamientos, momentos familiares y salidas con amigos formaron parte del recorrido visual que publicó, pero hubo un detalle puntual que concentró todas las miradas.

El propio Colapinto acompañó el posteo con una frase que no pasó inadvertida entre sus seguidores: "Lindo verano para ser un 'deportista de alto rendimiento'!!!! Todo readyyy ahora si que empieza el 2026!!!!!!!". En las fotos se lo vio con mate en mano, caminando por la playa, compartiendo tiempo en su casa de Pilar, disfrutando de un show de Airbag en River junto a Bizarrap, jugando al golf y entrenando bajo distintas condiciones climáticas, incluso bajo la lluvia.

Sin embargo, una imagen en particular fue la que desató la ola de especulaciones. En una de las postales aparece una joven utilizando uno de los cascos del piloto argentino. La identidad de la chica no fue mencionada, pero rápidamente los usuarios comenzaron a unir pistas y señalaron que se trataría de la actriz y cantante Maia Reficco. A partir de ese momento, el foco se trasladó de lo deportivo a lo sentimental.



La situación tomó aún más fuerza cuando se produjo un intercambio de mensajes en los comentarios del posteo. Ella escribió: "Que puedo saber euuuu", y la respuesta de Colapinto no tardó en llegar, con tono cómplice y en portuñol: "De qué estamos falando". Ese ida y vuelta fue suficiente para que los rumores comenzaran a multiplicarse y la publicación se llenara de teorías sobre una posible relación.

Los seguidores de Reficco también reaccionaron con rapidez. La actriz, que cuenta con una base de fans muy activa gracias a su carrera internacional, quedó en el centro de la conversación. En cuestión de horas, el nombre de ambos empezó a circular con fuerza en redes sociales, alimentado por coincidencias que fueron apareciendo casi de inmediato.



Dos días antes, Maia había compartido su propio resumen de fotos de este inicio de 2026. En su publicación no aparecía Colapinto, pero sí llamó la atención la frase elegida para acompañar las imágenes: "La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento". La similitud con el texto del piloto fue interpretada como un guiño evidente. A eso se sumaron los “likes” de Colapinto en ese posteo y en otros anteriores de la actriz.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Mientras tanto, las coincidencias digitales alcanzaron para instalar el tema y volver a demostrar cómo una simple publicación puede disparar rumores que recorren las redes en cuestión de minutos.

