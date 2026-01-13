Acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales: el testimonio de exempleadas en el Caribe

Dos exempleadas de Julio Iglesias denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, físicas y verbales mientras trabajaban para el artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas durante 2021. Las acusaciones surgen de una investigación periodística conjunta realizada por elDiario.es y Univision Noticias, desarrollada a lo largo de tres años y difundida este martes.

Los testimonios corresponden a una trabajadora del servicio doméstico y a una fisioterapeuta que prestaron servicios para el cantante. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató Rebeca —nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad—, quien aseguró que Iglesias la hacía llamar a su habitación al finalizar su jornada laboral y abusaba de ella, con la presunta complicidad de una empleada de mayor rango que presenciaba y participaba de los hechos denunciados.

Relatos de abuso y humillación

La segunda denunciante, identificada como Laura —también un nombre ficticio—, describió episodios de contacto físico no consentido. “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó, y agregó que el cantante la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad. Ambas mujeres señalaron haber sufrido insultos, humillaciones y agresiones reiteradas durante el tiempo que trabajaron en las residencias del artista.

Una investigación con múltiples testimonios

En el marco de la investigación, los medios contactaron a 15 extrabajadores de Julio Iglesias, entre personal doméstico y profesionales especializados que se desempeñaron entre finales de la década del 90 y 2023 en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Según la publicación, las entrevistas describen un contexto marcado por el aislamiento de las mujeres, conflictos laborales, una estructura jerárquica rígida y un clima de tensión generado por el carácter irascible atribuido al cantante.

Los testimonios y datos recopilados forman parte de un trabajo periodístico que expone presuntas conductas abusivas y condiciones laborales denunciadas por quienes trabajaron en el entorno privado del artista, uno de los nombres más reconocidos de la música a nivel internacional.

