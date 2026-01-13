Murió Guy Moon, creador de "Johnny Bravo" y "Los padrinos mágicos"



El mundo de la animación y la música para televisión atraviesa una jornada de profundo luto. Guy Moon, el talentoso compositor estadounidense que fue capaz de darle una identidad sonora a la infancia de millones de personas, falleció el pasado 8 de enero a los 63 años. La trágica noticia, que conmocionó a la industria del entretenimiento, fue el resultado de un accidente automovilístico ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, California.

Según los reportes oficiales del médico forense del condado de Los Ángeles, el deceso se produjo a raíz de las lesiones traumáticas sufridas durante el siniestro vial. La confirmación del fallecimiento llegó a través de sus seres más cercanos, quienes destacaron que el artista se encontraba en plena etapa de actividad creativa, trabajando en diversos proyectos hasta sus momentos finales.

La familia de Moon, integrada por su esposa y sus tres hijos, decidió compartir su pesar mediante un comunicado cargado de afecto y respeto por su trayectoria. “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido patriarca, Guy Moon. Falleció la mañana del jueves en un accidente de tráfico”, expresaron conmovidos, dando cuenta de la repentina pérdida del músico.

En el escrito, sus allegados resaltaron el impacto humano de Guy más allá de su éxito profesional. “Nos sentimos inmensamente bendecidos de haberlo podido llamar padre y esposo. Al enfrentar juntos lo que parece un dolor insuperable, nos sentimos alentados a llorarlo con honor y valentía, con las herramientas que nos brindó en su hermosa vida”, manifestaron. Además, hicieron hincapié en la huella imborrable que deja en el mundo del arte: “Ha dejado un legado inconfundible y será profundamente extrañado por nosotros, su familia y muchas otras personas cuyas vidas impactó”.



El sonido de una generación

La carrera de Guy Moon fue un desfile ininterrumpido de éxitos que definieron la era dorada de la animación moderna. Fue la mente maestra detrás de las melodías de Los Padrinos Mágicos, un trabajo que le valió una nominación al premio Emmy y donde forjó una alianza creativa histórica con Butch Hartman. Su versatilidad también fue clave para el éxito de Danny Phantom y T.U.F.F. Puppy.

Sin embargo, su influencia no se limitó a una sola señal. En Cartoon Network, su sello quedó impreso en clásicos inoxidables como Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, mientras que en Nickelodeon exploró el género juvenil con su colaboración en Big Time Rush. Moon no se detuvo en el tiempo; recientemente había participado en producciones como la película Ryan’s World: The Movie – Titan Universe Adventure (2024) y la miniserie The Green Veil (2025), demostrando una vigencia admirable.

Para honrar su memoria, la familia ha decidido realizar una celebración de su vida el próximo 7 de febrero, fecha en la que el compositor habría cumplido años. Se apaga una vida, pero su música seguirá sonando cada vez que un niño o un adulto nostálgico encienda la pantalla para revivir sus aventuras favoritas.

