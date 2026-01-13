Thiago Medina y su recuperación tras el accidente: cómo lucha para no caer en la depresión



Thiago Medina conmovió a sus seguidores este domingo al abrir su corazón en redes sociales y referirse, sin rodeos, al duro camino que atraviesa desde el accidente de tránsito que sufrió en 2025. A través de su cuenta oficial de Instagram, el ex participante de Gran Hermano decidió compartir cómo se encuentra hoy, tanto en lo físico como en lo emocional.

Junto a una imagen suya en una cancha de fútbol, Thiago celebró un pequeño gran paso en su rehabilitación: “En breve estamos al 100. Arranqué a entrenar fútbol, gente”. Sin embargo, su mensaje fue más allá del plano deportivo y dejó al descubierto una lucha interna que aún continúa. “Estoy bien gracias a todo el esfuerzo que hago y por no dejar que mi cabeza me lleve a ese lugar que me vive atormentando de caer en una depresión terrible”, expresó con total sinceridad.

En ese mismo posteo, el joven destacó el apoyo fundamental de su entorno más cercano. “Gracias a mis hijas y a todo lo que me acompañan, que me dan la fuerza necesaria para no rendirme y estar cada vez mejor”, escribió, dejando en claro que la familia es su principal motor para seguir adelante.

Lejos de buscar lástima, Medina explicó por qué decidió hacer público su proceso personal. “Salgo a contar esto porque capaz hay alguien que está en la misma situación que yo”, señaló, y cerró su mensaje con palabras de aliento: “Con una buena compañía y esfuerzo se puede lograr. Dios los bendiga”.



Días antes, Thiago también había brindado detalles sobre su estado de salud en diálogo con PuroShow, donde profundizó sobre las secuelas que le dejó el accidente. “Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”, contó.

En la entrevista, explicó además una de las consecuencias médicas más importantes que enfrenta tras el siniestro. “Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”, aclaró, llevando tranquilidad sobre su futuro.

Thiago también se refirió al fuerte impacto físico que tuvo la internación. “Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, detalló, mostrando que su recuperación es un proceso que encara con metas claras.

Por último, relativizó las marcas visibles que le quedaron tras el accidente y recordó lo cerca que estuvo de un desenlace fatal. “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”, concluyó, dejando un mensaje de resiliencia que resonó fuerte entre sus seguidores.

