La incómoda pregunta que Wanda Nara le hizo a Rusherking en MasterChef Celebrity



Una nueva etapa comenzó en MasterChef Celebrity (Telefe) con la llegada del repechaje, una instancia clave que le permitirá a algunos participantes regresar a la competencia, mientras que otros harán su esperado debut. Entre las incorporaciones que más llamaron la atención estuvo la de Rusherking, el cantante y ex pareja de la China Suárez, que justamente está con Mauro Icardi.

Durante la preparación de su plato, Wanda Nara se acercó a la mesada del cantante y no pudo contenerse las ganas de consultarle acerca de la relación que tiene la mediática pareja. Y hasta le hizo una propuesta indecente. “¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?”, expresó.

Incómodo, sin saber qué decir, el joven de Santiago del Estero respondió: “La verdad que para mí, yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomas, vos después tenés otras cosas ahí”.



La presentadora reconoció que todavía tiene una mudanza pendiente tras su separación y le hizo una insólita propuesta a Rusher: “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?“. Entre dudas, el artista aceptó la invitación: “Te acompaño si querés, te segundeo”.

“Me encanta, sos re buen amigo… No sabes las carteras que tengo, igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa… Bueno, si entras a la competencia vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de que hablar, tenemos un viaje pendiente ”, expresó la conductora. Frente a cámara, el participante confesó: “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos, estoy para quedarme en Masterchef un rato”.



Por qué se separaron Rusherking y la China Suárez

A mediados de abril de 2023, la China Suárez y Rusherking anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que se habían separado. Primero, la actriz compartió: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

Luego, el rapero publicó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó a otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".



Esta noticia entristeció y sorprendió a sus seguidores, dado que nadie se lo esperaba debido a que, en sus redes sociales, se mostraban constantemente juntos y enamorados.

Sin embargo, al poco tiempo, los verdaderos motivos por los cuales tomaron esta decisión salieron a la luz y tenían razón, todo pareció indicar que había un desgaste propio de la diferencia de edad y el momento en que se encontraban.

